Yeşil Satranç-Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları'nın ikincisi Polisan’da gerçekleşti

Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu ile rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık yaratmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Satranç Turnuvaları’nın ikincisi, 18-19 Haziran tarihlerinde Polisan'ın katkılarıyla Polisan Eğitim Kültür ve Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerek merkez binalarında, gerek üretim tesislerinde, gerekse operasyon sahalarında ciddi bir sürdürülebilirlik politikası uygulayan; uluslararası iklim değişikliği ve su güvenliği projelerinin de paydaşı durumunda bulunan Polisan Holding tarafından yaptırılan Polisan Eğitim Kültür ve Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Buluşmaları’nın ikincisinde 100’den fazla sporcu yarıştı. Aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu, onları keyifle izledi.

MEHMET EMİN BİTLİS: ÇOCUKLARDA ‘KELEBEK ETKİSİ’

Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda oluşacak çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kültürünün ‘kelebek etkisi’ yaratabileceğini belirten Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, “Dünyanın, sürdürülebilirliği yaşamın her alanına yansıtmış; doğaya, insana ve ekonomiye değer üretmeye hevesli bireylere ihtiyaç var. Bu bilinci gelecek nesillere filozofi olarak benimsetmek bizim jenerasyonumuzun öncelikli hedefi olmalı. Bu hedef doğrultusunda ancak sürdürülebilirlik odağında yaşamayı benimseyecek bir genç nesil bu sorunu çözebilir. Bizlerin görevi bu yaşam yaklaşımını genç nesillerin içselleştirmelerine olanak sağlayacak platformlar yaratmak“ açıklamasını yaptı. Bitlis, bu noktadan hareketle ‘Yeşil Satranç’ı son derece önemli bulduklarını belirtti ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Çevre bilincini ve sürdürülebilirlik kültürünü geleceğimiz olan çocuklar ve gençlere ‘yeşil satranç’ projesi ile anlatmanın çok doğru olduğuna inanıyor ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

3 KATEGORİDE VERİLEN ÖDÜLLER SPORCULARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Kocaeli Sanayi Odası öncülüğündeki ‘Yeşil Sanayi Buluşmaları Satranç Turnuvaları’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından da destekleniyor. ' 8 Yaş ve Altı', '10 Yaş ve Altı' ile 'Açık' kategorilerinde yapılan turnuva sonucunda, her kategoride ilk 3’e giren sporculara kupa, 4. ve 10. sıra aralığındaki sporculara da madalyaları ve özel başarı belgeleri takdim edildi. Turnuvada ‘Açık’ kategoride kupa ve madalyaları POLİPORT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk verirken, bu kategorinin nakdi para ödülünü ise 19 Haziran Babalar Gününde oğlu Uras Sakır ile yarışan ve maçı kaybederek, ‘Turnuvanın Babası’ seçilen sporcu Murat Sakır verdi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

‘10 Yaş ve Altı’ kategorisinin kupa ve madalyalarını, 19 Haziran Babalar Günü dolayısı ile yine bu kategoride ilk 10'a giren sporcu Ayeser Levent Akbay'ın babası, Yeşil Satranç’ın kurucularından Levent Akbay takdim etti. Kategoride ilk 3'e girenlerin hak ettikleri 'akıllı bileklik' ödüllerini ise turnuvanın onur konuğu Sarkuysan A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Emin Yüksel takdim etti. Eşi ve çocukları ile turnuva alanını ziyaret eden, ailesi ile beraber tesisleri gezen, turnuva hakkında bilgi alan ve velilerle de sohbet imkanı yakalayan Emin Yüksel, organizasyondan çok etkilendiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

TESİSLER ÇOK BEĞENİLDİ

‘8 Yaş ve Altı’ kategorisinin kupa ve madalyalarını ise organizasyona son derece özen gösteren, Yeşil Satranç ile işbirliği yapan, satranç sporunun ve çocukların, gençlerin desteklenmesi gerektiğini her ortamda dile getiren Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu sundu. Ödül töreninde tüm sporcuları tebrik eden Murat Babaoğlu, 2 gün boyunca da gruplara Polisan Eğitim Kültür ve Spor Salonu’nu gezdirdi. Polisan Eğitim Kültür ve Spor Salonu; turnuvanın oynandığı spor salonunun yanı sıra kütüphane, müzik odası, bilgisayar odası, tekstil atölyesi, spora gelen bayanların çocuklarının bir öğretmen nezaretinde bırakıldığı anasınıfı, fitness salonu, boks salonu, pilates salonu, karate salonu gibi ek tesisleriyle de oldukça beğeni topladı.

HATIRA FOTOĞRAFI

8 Yaş ve Altı kategorisinde ilk 3’e girenlerin 'akıllı bileklik' hediyelerini ise Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz verdi. Her kategoride, kategorinin en iyi bayan sporcusunun madalyalarını ise, turnuva Başhakemi Cihangir Bayav taktı. Ödül töreni sonrasında her kategoride ödül alanlar, kategorinin ödül verenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.



ULUSAL HAKEM VE ANTRENÖR HAKEMLİK MÜESSESİNİN ANLATTI

Organizasyonu, velilere özel programları ve ikramlarıyla farklılık yaratan Yeşil Satranç, turnuvanın ikinci günü, ulusal hakemlerden ve 2. kademe antrenörlerden Ali Fuat Aydın’ı misafir etti. Düzenlenen konferansta velilere hakemlik mesleği hakkında bilgiler vererek gelen soruları yanıtlayan Ali Fuat Aydın, turnuva esnasında sporcuların herhangi bir haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde neler yapması gerektiğini de anlatarak velilileri bilgilendirdi.

BİR SONRAKİ ‘YEŞİL SANAYİ BULUŞMASI’ TEMMUZ AYINDA

Yeşil Satranç adına kuruculardan Belma Özgen Akbay; bir sonraki turnuvayı ise temmuz ayı içerisinde yine bir başka ‘yeşil sanayi’ kuruluşu ile beraber yapmayı planladıklarını paylaştı.