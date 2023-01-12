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YRP ÇAYIROVA KADIN KOLLARI KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLEDİ

Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Rabia Yazıcı ve yönetimi, kahvaltı programı düzenledi.

YRP ÇAYIROVA KADIN KOLLARI KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLEDİ

12 Ocak 2023 Perşembe 20:36


40 bayanın katıldığı kahvaltı programı Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe binasında gerçekleşti.

Kaynaşma ve tanışma için düzenlenen kahvaltı programına MHP Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Nuray Karaduman ve İyi Parti Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Binnur Akın da katılım sağladı.

Kahvaltı programında konuşan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Rabia Yazıcı, davetimize icabet etiğiniz için hepinize teşekkür ederim diyerek konuşmasına başladı. Yazıcı; artık seçim hattına girmiş bulunmaktayız, seçim hazırlıkları başlıyor ve bu seçimin en önemli 2 gücü var bunlar gençler ve kadınlardır dedi.

Sözlerine devam eden başkan Yazıcı, bizim tek derdimiz milletin dertlerine derman olacak milli görüşü iktidar yapmaktır, bunu başarmak içinde kadın kolları olarak Çayırova’da ki tüm hanımlarımıza ulaşacağız tüm kapıları çalacağız ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı, hiçbir ittifakta yer almayacaklarının altını çizerek, bizim amacımız milli görüş ilke ve prensiplerini iktidara taşımaktır diyerek programımıza katılım sağlayan başta tüm hanımlarımız olmak üzere MHP Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Nuray Karaduman ve İyi Parti Çayırova ilçe kadın kolları başkanı Binnur Akın hanımlara çok teşekkür ederim diyerek sözlerini noktaladı.

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