Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde servis minibüsü, hafif ticari araç, minibüs, tır ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, motosiklet sürücüsü K.A. ile hafif ticari araç sürücüsü M.T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
AA