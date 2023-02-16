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11.günde 248.saatte kurtarılan Aleyna Ölmez’in yakınları madencilere sarılıp ağladı

Teyze Güler Duman: - “Kurtarma ekipleri 11 gündür bizi hiç yalnız bırakmadı. Gece gündüz çalıştılar. Allah onlardan razı olsun”

11.günde 248.saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in yakınları madencilere sarılıp ağladı

16 Şubat 2023 Perşembe 13:13


  - Aleyna Ölmez’in bir yakınının sarılıp sevincini paylaştığı madenci, “Beni katma. Hepimiz buradayız. “Allah’tan ümit kesilmez” dedik. Biz çalışmaya devam edelim” ifadeleriyle herkesi duygulandırdı 
  - Ölmez’in yakınları madencilere sarılıp gözyaşı döktüler 

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248.saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in enkazdan sağ çıkarılması bölgede bayram havası yaşattı. Aleyna’nın yakınları kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken. Aleyna’nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah’tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı. 
  Atabey Apartmanı enkazında madenciler, Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekiplerinin enkaz altından sağ olarak çıkardığı Aleyna Ölmez tedavi için hastaneye sevk edildi. 
  Bu müthiş operasyon sonrası enkaz alanında sevinç yumağı oluşturuldu. 11 gündür bekleyen Aleyna’nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti. 
  “11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun” dedi. 
  Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti. 
  Madenci ise kendisine yöneltilen övgüler üzerine, “Beni katmayın. Biz hepimiz buradayız. Biz çalışmaya devam edelim. Allah’tan ümit kesilmez” sözleriyle mutevaziliğini gözler önüne serdi. 
  Madenci, AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz altında Aleyna’nın kardeşini kurtarma çalışmaları da sürüyor. 
                         


İHA
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