11.Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu

2. Gün oturun da Altay Dağların dan Uludağ a 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa da Su vakıfları medeniyeti belgesel gösterimizi yapıp bildirimizin özet sunumu hakkında konuştuk katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Niğde’den değerli gazeteci arkadaşım Necmi Pişkin bey tarafından sempozyumda yaptığım konuşmamın canlı yayını sizlerle paylaşıyorum
Oturum Başkanı Nigde Üniversitesi İletişim Fakülteai Ögretim Üyesi Dr. Ögr.Üyesi Işıl Horzum Koşar gerçekleştirdi
Oturum da bizimle birlikte. Nahcivan Devlet Üniversitesi Ögreyi Üyesi Doç. Dr.Sabuhi İbrahimov ve Ankara Üniversitesi Ögretim Görevlisi Cem Evren Aslan,Nigde Öner Halisddemir Üniversitesi İletişim Fakülteai Ögretim Görevlisi Memduh Yagmur
Konuşma yapıp bildirilerini sundular
Bu önemli organizasyonu gerçekleştiren sempozyuma ev sahipliği yapan Niğde ömerhalis Demir Ünüversitesi rektörü ve TDGF Grnel başkanı Menderes Demlr e teşekkür ederiz
Sempozyumla ilgili gebzegazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete.gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalem