12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açıyor. Kocaelili kitapseverleri tekrar kağıdın büyülü dünyasıyla buluşturacak 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar ‘’merhaba’’ diyecek. 14 Mayıs Cumartesi sabahı kapılarını açacak olan fuar, 9 gün boyunca 10.30-21.00 arasında ziyaret edilebilecek.

14-22 MAYIS’TA 9 GÜN AÇIK

12. Kocaeli Kitap Fuarı, özleyenler, kelimelerin büyülü dünyasında kaybolmak isteyenler, kitaba dokunmak ve kağıt ile mürekkebin birleşiminden oluşan o tarifsiz kokuyu içine çekmek isteyenler için, 14-22 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde 9 gün boyunca açık kalacak. Fuarın bu yıl ki teması edebiyatın temel taşlarından biri olan ‘’şiir’’ olarak belirlendi. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip Prof. Dr. Nurullah Genç, fuarın onur konuğu olacak.

315 YAYINEVİ, 40 SAHAF VE STK, 673 ETKİNLİK

14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yer alacağı fuarda söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 673 etkinlik gerçekleşecek. Stantlarda milyonlarca kitabın yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarında, 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik, katılımcıları, günleri ve saatleri hazırlanan kitapçıkta detaylı olarak yer alacak.

4 AYRI SALONDA SÖYLEŞİ VE ETKİNLİK

Kocaeli Kongre Merkezinde Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda söyleşi ve etkinliklere sahne olacak kitap fuarında ayrıca yayınevleri kendi stantlarında yazarlarına imza günleri düzenleyecek. Alanda yayınevleri, sahaflar ve STK’lar için ayrıca özel olarak çadırlar da hazırlandı.

FUARDA KİMLER YOK Kİ!