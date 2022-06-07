12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın Editör masasında soruları yanıtladı. Özer, önceki pazar gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ve 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sıkıntılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





"DEVAMSIZLIKTAN KALMA OLMAYACAK"

Bakan Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.





"LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU YOK"