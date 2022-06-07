GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise son sınıfa denk gelen ve üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin, devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapmayacağını duyurdu.

12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmayacak

07 Haziran 2022 Salı 12:26

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın Editör masasında soruları yanıtladı. Özer, önceki pazar gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ve 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlık sıkıntılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVAMSIZLIKTAN KALMA OLMAYACAK"
Bakan Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

"LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU YOK"
Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı?" tartışmasını ise, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" sözleriyle noktaladı. Özer ayrıca, "( 3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz Beylikbağı Turunda Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik
Darıca’da Çevre Haftası etkinliği Darıca’da Çevre Haftası etkinliği
Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız” Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız”
Kira artışına yüzde 25 sınırı! Kira artışına yüzde 25 sınırı!
Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye...

Haberi Oku