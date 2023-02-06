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17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan Gölcüklüler depremzedelere yardım elini uzattı

- 3 tır dolusu yardım, depremzedeler için yola çıktı

17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan Gölcüklüler depremzedelere yardım elini uzattı

06 Şubat 2023 Pazartesi 21:01

 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin en ağır bilançosunu yaşayan Gölcüklüler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında depremzedelere 3 tır dolusu yardım yolladı.   
 
  Gölcük Belediyesi ile Kızılay Gölcük Şubesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı. Duyurusunun yapıldığı ilk anlardan itibaren Gölcüklüler, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu. Birçok yardım malzemesinin belirlenen adrese getirilmesiyle ürünler paketlenerek tırlara yüklendi. Kısa sürede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren 3 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Belediye ekiplerince yükleme işlemleri tamamlanan 3 tır, deprem bölgesine doğru yola çıktı. 
 
  Yardım kampanyası devam ediyor 
  Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını giderilmesine destek olmak için başlatılan kampanya devam ediyor. Hazırlanan yardımlar AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaç noktalarına gönderilecek. Hazırlanan ürünler arasında mercimek, kuru fasulye, pirinç, bulgur, nohut, un, salça, tuz, sıvı yağ, un, bakliyat, tuvalet kağıdı, bebek bezi, el dezenfektanı, duş jeli, şampuan, diş fırçası, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, battaniye, nevresim, yastık, yorgan seti, ısıtıcı, kışlık kazak, kaban, mont, çizme bulunuyor. 
 
  "Gölcük olarak depremin ne olduğunu en iyi biz biliyoruz" 
  Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Gölcük olarak depremin ne olduğunu en iyi biz biliyoruz. Gölcük’ün yardımsever insanları ilk etapta 3 tır yardım bölgesini afet bölgesine gönderdi. Bundan sonra da bölgeye yardımlarımız devam edecek" dedi. 
                                      


İHA
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