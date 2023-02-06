17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Kandilli Rasathanesi 7.4 büyüklüğündeki depremin 17 Ağustos 1999 depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir." dedi.

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 olan deprem meydana geldi.

Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor.