banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 yaşındaki kızın canice katledildiği olayda karar

- Dershaneden çıkan kızı takip edip tecavüz ederek öldürmüştü

17 yaşındaki kızın canice katledildiği olayda karar

17 Şubat 2023 Cuma 20:48


 
  - Ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılan katil zanlısı:  
  - "Kaçmadım, yardım ettim, bana az ceza verin" 
  Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın davasında karar çıktı. Genç kıza cinsel istismar uygulayan ve 1 saat 40 boyunca ormanlık alanda kalan sanık, “Tecavüz etmedim. Kaçmadım, yardımcı olmak istedim. Pişmanım, bana az ceza verin” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın Ayşegül Aydın'a karşı işlemiş olduğu suçlardan ötürü ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası verdi.   
  Olayla ilgili duruşma güvenlik açısından Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Kandıra Kapalı Cezaevleri Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Atıkullah, taraf avukatları, aileler ve tercüme katıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini ve kimlik çıkarttığını söyleyen Muhammed Atıkullah, "Karakol ve savcılıkta verdiğim bazı ifadeleri kabul etmiyorum. Karakolda dayak yediğim için farklı ifade verdim. İfade verdiğimde yanımda avukatım yoktu, tercüman vardı. Tercüman bile beni dövdü. Olay günü alkol almıştım, Ayşegül’ü gördüm. Alkolün etkisiyle Ayşegül’ü beğendim, takip ettim. Ormanlık alana götürdüm, boğazını sıktım. Ayşegül’e tokat atınca yere düştü ama başına herhangi bir cisimle vurmadım. Pantolonunu ve kilotunu çıkardım. Ayşegül’ün ağzından köpük geldiğini gördüm. Bunun üzerine peçeteyle ağzını sildim. 30 dakika boyunca ayıltmaya çalıştım, kalp mesajı yaptım. Tecavüz etmedim, yapmış olsaydım söylerdim. Ayşegül’ü kucağıma alıp yola götürdüm. Geçen araçlardan yardım istedim. Hatta taşıyarak araca da koydum. Suçumu kabul ediyorum, kötü bir şey yaptım, ama öldürmek istemedim. Kaçmadım, yardımcı olmak istedim. Pişmanım, bana az ceza verin" dedi. 
 
  1 saat 40 dakika boyunca ormanlık alanda kalmışlar 
  Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Sanık Muhammed Atıkullah'ın Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana kadar takip ettiği, arkasından yaklaştığı ve sert bir cisimle kafasına vurduğu, boğazını sıktığı, maktulü yere düşürdüğü, onu etkisiz hale getirdiği, sürükleyerek ormanlık alana götürdüğünü belirtti. 1 saat 40 dakika boyunca sanık ve maktulün ormanlık alanda kaldığı, bu sırada sanığın maktule cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Sanığın daha sonra ormanlık alandan çıktığı, sanki maktulü orada bulmuş gibi yaparak el kol harekete yaptığı belirtildi. Savcı, sanığın nitelikli kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. 
 
  Ceza üstüne ceza yağdı 
  Mahkeme heyeti Muhammed Atıkullah'ın, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl, "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda ise 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 
 
  Ne olmuştu 
  12 Temmuz 2021 tarihinde Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dershaneden evine dönen Ayşegül Aydın (17), kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu Muhammed Atıkullah'ın saldırısına uğramıştı. Ayşegül Aydın’ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs genç kıza cinsel istismar uygulamış, saldırmış ve Ayşegül Aydın aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanmıştı. Zanlı tutuklanırken, genç kız ise 5 ay boyunca gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitirmişti. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CİNAYET GEBZEKocaeliAyşegül Aydın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evi cephaneye çevirmiş Evi cephaneye çevirmiş
Hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
180 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi 180 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele...
Hatay'da depremin 278. saatinde inanılmaz kurtuluş Hatay'da depremin 278. saatinde inanılmaz kurtuluş
18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Tartıştığı sevgilisini ormanlık alana götürüp silahla vurarak öldürdü Tartıştığı sevgilisini ormanlık alana götürüp...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Evi cephaneye çevirmiş
- İkamete yapılan operasyonda onlarca tabanca ele geçirildi

Haberi Oku