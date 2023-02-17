17 yaşındaki kızın canice katledildiği olayda karar

- Ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılan katil zanlısı:

- "Kaçmadım, yardım ettim, bana az ceza verin"

Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın davasında karar çıktı. Genç kıza cinsel istismar uygulayan ve 1 saat 40 boyunca ormanlık alanda kalan sanık, “Tecavüz etmedim. Kaçmadım, yardımcı olmak istedim. Pişmanım, bana az ceza verin” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın Ayşegül Aydın'a karşı işlemiş olduğu suçlardan ötürü ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası verdi.

Olayla ilgili duruşma güvenlik açısından Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Kandıra Kapalı Cezaevleri Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Atıkullah, taraf avukatları, aileler ve tercüme katıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini ve kimlik çıkarttığını söyleyen Muhammed Atıkullah, "Karakol ve savcılıkta verdiğim bazı ifadeleri kabul etmiyorum. Karakolda dayak yediğim için farklı ifade verdim. İfade verdiğimde yanımda avukatım yoktu, tercüman vardı. Tercüman bile beni dövdü. Olay günü alkol almıştım, Ayşegül’ü gördüm. Alkolün etkisiyle Ayşegül’ü beğendim, takip ettim. Ormanlık alana götürdüm, boğazını sıktım. Ayşegül’e tokat atınca yere düştü ama başına herhangi bir cisimle vurmadım. Pantolonunu ve kilotunu çıkardım. Ayşegül’ün ağzından köpük geldiğini gördüm. Bunun üzerine peçeteyle ağzını sildim. 30 dakika boyunca ayıltmaya çalıştım, kalp mesajı yaptım. Tecavüz etmedim, yapmış olsaydım söylerdim. Ayşegül’ü kucağıma alıp yola götürdüm. Geçen araçlardan yardım istedim. Hatta taşıyarak araca da koydum. Suçumu kabul ediyorum, kötü bir şey yaptım, ama öldürmek istemedim. Kaçmadım, yardımcı olmak istedim. Pişmanım, bana az ceza verin" dedi.

1 saat 40 dakika boyunca ormanlık alanda kalmışlar

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Sanık Muhammed Atıkullah'ın Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana kadar takip ettiği, arkasından yaklaştığı ve sert bir cisimle kafasına vurduğu, boğazını sıktığı, maktulü yere düşürdüğü, onu etkisiz hale getirdiği, sürükleyerek ormanlık alana götürdüğünü belirtti. 1 saat 40 dakika boyunca sanık ve maktulün ormanlık alanda kaldığı, bu sırada sanığın maktule cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Sanığın daha sonra ormanlık alandan çıktığı, sanki maktulü orada bulmuş gibi yaparak el kol harekete yaptığı belirtildi. Savcı, sanığın nitelikli kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Ceza üstüne ceza yağdı

Mahkeme heyeti Muhammed Atıkullah'ın, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl, "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda ise 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu

12 Temmuz 2021 tarihinde Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dershaneden evine dönen Ayşegül Aydın (17), kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu Muhammed Atıkullah'ın saldırısına uğramıştı. Ayşegül Aydın’ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs genç kıza cinsel istismar uygulamış, saldırmış ve Ayşegül Aydın aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanmıştı. Zanlı tutuklanırken, genç kız ise 5 ay boyunca gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.







İHA