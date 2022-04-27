Vatandaşları kan bağışına davet eden Ulaş Doğan, Geçğili’ye teşekkür ederek, “Terörle mücadele gazisi personelimiz Engin Geçğili'ye ülkesi ve milleti için bu zamana kadar yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacağı tüm bağışlar ve fedakarlıklar için teşekkür ederiz.” dedi.
18 ünite kan bağışlayarak şifa dağıtan gaziye madalya
Darıca'da Gazi Engin Geçğili (33), 18 ünite kan bağışlayarak hastalara şifa dağıtırken, İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan teşekkür belgesi ve madalya verdi
Vatandaşları kan bağışına davet eden Ulaş Doğan, Geçğili’ye teşekkür ederek, “Terörle mücadele gazisi personelimiz Engin Geçğili'ye ülkesi ve milleti için bu zamana kadar yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacağı tüm bağışlar ve fedakarlıklar için teşekkür ederiz.” dedi.