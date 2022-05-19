19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusuna Coşkulu Katılım

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik ve Halk Koşusuna 7’den 70’e Gebzelilerin katılımı ve ilgisi hayli yoğun oldu.