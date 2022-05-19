19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusuna Coşkulu Katılım

KOŞUDA 7’DEN 70’E RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Alaettin Kurt Stadyumundaki finiş noktasında düzenlenen madalya töreninde, dereceye giren gençlere ve vatandaşlara ödüllerini takdim eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler; tüm Gebzelilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti. Kaymakam Güler, Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı törende, ödüllerine ve madalyalarına kavuşan sporcular ve tüm katılımcılar, düzenlenen koşu nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz de koşuya gösterilen ilgi ve yoğun katılımdan ötürü tüm Gebzelilere şükranlarını ve teşekkürlerini iletti.