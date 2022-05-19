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19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusuna Coşkulu Katılım

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik ve Halk Koşusuna 7’den 70’e Gebzelilerin katılımı ve ilgisi hayli yoğun oldu.

19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusuna Coşkulu Katılım

19 Mayıs 2022 Perşembe 16:24

 Gebze Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndan start aldı. Koşunun ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de 1919 numaralı göğüs yazısıyla katıldığı 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusuna Gebzelilerin ilgisi ve katılımı hayli yoğun oldu. Çocukları ve aileleriyle birlikte Gebzelilerin geniş katılım sergilediği 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu, Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda sona erdi. Yoğun tempoda devam eden 19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusuna 7’en 70’e ilgi gösteren vatandaşlar ortaya hayli renkli görüntüler sergiledi. 

KOŞUDA 7’DEN 70’E RENKLİ GÖRÜNTÜLER 

Alaettin Kurt Stadyumundaki finiş noktasında düzenlenen madalya töreninde, dereceye giren gençlere ve vatandaşlara ödüllerini takdim eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler; tüm Gebzelilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti. Kaymakam Güler, Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı törende, ödüllerine ve madalyalarına kavuşan sporcular ve tüm katılımcılar, düzenlenen koşu nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz de koşuya gösterilen ilgi ve yoğun katılımdan ötürü tüm Gebzelilere şükranlarını ve teşekkürlerini iletti. 







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