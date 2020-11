24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Vali Seddar Yavuz’un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen kutlama törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Mesleğe yeni giren öğretmenlerden Abdulsamet Kurban ve Emekli öğretmenler adına Hacer Tuğ öğretmenlik ve günün anlamına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un Öğretmenler günü münasebetiyle okunan mesajında; “Mutlu çocuklar ve Güçlü Türkiye" Diyerek Bir Müşterek ve Gayede Birleştiğimiz Sevgili Öğretmenlerim, Kıymetli Meslektaşlarım, Türk milletinin millî varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler; şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya; velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizin kalitesini belirleyen yegâneliğin, içinizdeki bu meslek aşkı ve cesur adımlarınız olduğuna inanıyorum. Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz; eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenime şahsım, öğrencilerim, velilerim ve bütün milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum. ” diyerek öğretmenlere seslendi. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp, öğretmenlik mesleğinin önemine

vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdiler. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı, Aziz Milletimizin

Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak konuşmalarına başlayan Vali Seddar Yavuz;“Bugün belki dünya üzerindeki en etkili, en çok netice alan ve sonuç oluşturabilen bir meslek gurubunun hatta hayat biçimini

seçmiş bir meslek gurubunun önemli bir gününü kutlama töreninde bir aradayız. Ülke olarak yalnız bilmenin yeterli olmadığı, irfan ve vicdanla da buluşulması gereken önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu Aziz Millet dün olduğu gibi bu günde medeniyetinden aldığı güçle dünyanın en son evrensel ve emperyal imparatorluğunun sahibi olarak dün nasıl büyük işler başarmışsa, bugün de yarın da büyük işler başarabilir. O yüzden dünden daha fazla bilgili olmak ama en önemlisi bu ülkenin bir ferdi ve bireyi olarak daha çok çalışmak gibi bir yükümlülükle karşı karşıyayız. Bu süreçte de siz değerli öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Pandemi sürecinde tüm dünyanın büyük sınavlar verdiğine değinen Vali Seddar Yavuz; Bu süreci hep beraber yürüterek netice alalım. Biraz daha dikkatli ve tedbirli olalım.

Kocaeli’de ki en fazla pozitif vaka çalışan kesim ve ev hanımlarında. Ev ziyaretlerimizi, komşuluk, akrabalık ilişkilerimizi bir müddet uzaktan yapalım ve bir araya gelmeyelim. Alınan karar ve tedbirlere uyalım, maskelerimizi kurallara uygun bir şekilde takalım, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Bu vesileyle pandemi sürecinde Araç ve ekipman desteğinde bulunan Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, fedakarca çalışan ve pandemi sürecinde denetim ve koordinasyon sağlayan Kaymakamlarımıza, alınan kararların uygulanma ve denetim

faaliyetleri için mesai mevhumu gözetmeksizin görev yapan Güvenlik Güçlerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve özellikle siz değerli öğretmenlerimiz ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz Bu Süreçte Yüz Yüze Eğitimden Daha Fazla Yoruluyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin az çalıştığı sanılıyor. Çok yakından biliyorum ki öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimden daha fazla yoruluyor. Sürekli dijital ortamda

yarışıyor ve neredeyse evlerinde özel hayatları kalmamış durumda. Çünkü evlerinde bir odayı sınıfa dönüştürerek ve faaliyet yürütüyorlar. O nedenle hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Biz sizlerin ne kadar çok çalıştığınızı ve emek verdiğinizi biliyoruz.” diyen Vali Seddar Yavuz öğretmenlerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ederek, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi, ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı, özlem ve rahmetle anarak, insanlığın imarının öncüsü, göz aydınlığımız evlatlarımızın sevgi membaı, istiklâl ve istikbalimizin teminatı, sevgi, merhamet ve fedakârlığın timsali öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’ nü kutladı.



Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz emekliye ayrılan öğretmenlere; Başarı ve Hizmet Şeref Belgeleri ile resim, şiir, kompozisyon ve fotoğraf dallarında yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerini vererek, tebrik etti. İlimizde çeşitli okullarda stajyer öğretmen olarak görev yapan öğretmen adaylarının yaptıkları yemin töreninin ardından öğretmenlerimizin pandemi sürecinde hazırladıkları Kocaeli