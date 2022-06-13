25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya çıktı

Darıca Dudayev Parkı mevkiinde dün denize atlayarak intihar eden 25 yaşındaki Hediye Basum'un intihar etmeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Basum, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Bu uzun zamandır aldığım bir karardı. Madde kullanmadım, hayatım boyunca sigara bile içmedim. Sağlam kafayla yazıyorum. Dünya yaşanılacak bir yer değil, adalet yok, huzur yok, mutluluk çok az sürüyor bu da beni boşluğa sürüklüyor, çünkü ben adalete, huzura, mutluluğa aşık bir kızım, ailemi çok seviyorum. Şu ana kadar hayatta kalmamın nedeni onların üzülmesini istememek, ben artık uzaklara gidiyorum. Arkadaşlarım, kardeşlerim lütfen fazla üzülmeyin hepimiz öleceğiz sonunda, sadece ben biraz erken ayrılıyorum aranızdan, hakkınızı helal edin."