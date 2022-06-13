GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya çıktı

Darıca'da denize atlayarak intihar eden 25 yaşındaki Hediye Basum'un intihar notu ortaya çıktı

25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya çıktı

13 Haziran 2022 Pazartesi 11:00

 Darıca Dudayev Parkı mevkiinde dün denize atlayarak intihar eden 25 yaşındaki Hediye Basum'un intihar etmeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Basum, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bu uzun zamandır aldığım bir karardı. Madde kullanmadım, hayatım boyunca sigara bile içmedim. Sağlam kafayla yazıyorum. Dünya yaşanılacak bir yer değil, adalet yok, huzur yok, mutluluk çok az sürüyor bu da beni boşluğa sürüklüyor, çünkü ben adalete, huzura, mutluluğa aşık bir kızım, ailemi çok seviyorum. Şu ana kadar hayatta kalmamın nedeni onların üzülmesini istememek, ben artık uzaklara gidiyorum. Arkadaşlarım, kardeşlerim lütfen fazla üzülmeyin hepimiz öleceğiz sonunda, sadece ben biraz erken ayrılıyorum aranızdan, hakkınızı helal edin."


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni
Darıca’da eğlence mahallelere gidecek Darıca’da eğlence mahallelere gidecek
Berberlerde zam yolda Berberlerde zam yolda
Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor
Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam ediyor Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam...
Sahillerin kahramanları hazır kıta Sahillerin kahramanları hazır kıta
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni
Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi....

Haberi Oku