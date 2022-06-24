GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Cengiz Topel Havalimanı’ndan Düzenlenen 2 Charter Seferi İle Toplamda 272 Afganistan Uyruklu Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

24 Haziran 2022 Cuma 11:25

 Kocaeli Valiliği yaptığı duyuru ile Bugün ve yarın Cengiz Topel Havalimanı’ndan yapılacak 136 kişilik 2 charter seferi ile toplamda 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Valiliğimiz koordinesinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nce sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderileceğini açıkladı. Valiliğin duyurusunda şu ifadeler yer aldı;


272 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN 

"Ülkemize yasa dışı bir şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkemize girişleri etkin sınır denetimleri sonucunda engellenmekte; yasa dışı bir şekilde ülkemize girenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmektedir. Bugün ve yarın Cengiz Topel Havalimanı’ndan yapılacak 136 kişilik 2 charter seferi ile toplamda 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Valiliğimiz koordinesinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nce sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderilecektir.
ÜLKESİNE GÖNDERİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 45 BİN 69

2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 1717 yabancı uyruklu kişinin  sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı 1989’a ulaşmış olacaktır.  Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen güncel verilere göre; 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18.005’i 99 adet charter seferle 7.571'i tarifeli olmak üzere toplam 25.576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45.069'a ulaştığı, Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirilmiştir."


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl...
Simit ve ekmeğe zam onaylandı Simit ve ekmeğe zam onaylandı
Emniyetten Marmaris'teki orman yangınına destek Emniyetten Marmaris'teki orman yangınına destek
Bayram tatili yüzde 100 zamlandı Bayram tatili yüzde 100 zamlandı
Gebze’de Konteynırlar Yer Altına Alınıyor Gebze’de Konteynırlar Yer Altına Alınıyor
Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi...
Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları...

Haberi Oku