2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 1717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı 1989’a ulaşmış olacaktır. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen güncel verilere göre; 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18.005’i 99 adet charter seferle 7.571'i tarifeli olmak üzere toplam 25.576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45.069'a ulaştığı, Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirilmiştir."
272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Cengiz Topel Havalimanı’ndan Düzenlenen 2 Charter Seferi İle Toplamda 272 Afganistan Uyruklu Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi
2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 1717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı 1989’a ulaşmış olacaktır. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen güncel verilere göre; 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18.005’i 99 adet charter seferle 7.571'i tarifeli olmak üzere toplam 25.576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45.069'a ulaştığı, Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirilmiştir."