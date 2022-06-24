272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuru ile Bugün ve yarın Cengiz Topel Havalimanı’ndan yapılacak 136 kişilik 2 charter seferi ile toplamda 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Valiliğimiz koordinesinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nce sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderileceğini açıkladı. Valiliğin duyurusunda şu ifadeler yer aldı;





272 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN









"Ülkemize yasa dışı bir şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkemize girişleri etkin sınır denetimleri sonucunda engellenmekte; yasa dışı bir şekilde ülkemize girenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmektedir. Bugün ve yarın Cengiz Topel Havalimanı’ndan yapılacak 136 kişilik 2 charter seferi ile toplamda 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Valiliğimiz koordinesinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nce sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderilecektir.

ÜLKESİNE GÖNDERİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 45 BİN 69

2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 1717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı 1989’a ulaşmış olacaktır. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen güncel verilere göre; 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18.005’i 99 adet charter seferle 7.571'i tarifeli olmak üzere toplam 25.576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45.069'a ulaştığı, Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirilmiştir."





2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 1717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı 1989’a ulaşmış olacaktır. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen güncel verilere göre; 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18.005’i 99 adet charter seferle 7.571'i tarifeli olmak üzere toplam 25.576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45.069'a ulaştığı, Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirilmiştir."