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4 ayda 4 bin defin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü; il içi ve il dışı olmak üzere 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasındaki vefat sayısını açıkladı. Bu süre içinde müdürlük, ilimizde 4 bin 301 cenaze defin hizmeti sağladı.

4 ayda 4 bin defin

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:46

 Kocaeli’de vatandaşlara yönelik hizmetler arasında en fazla beğenilenlerin başında gelen cenaze hizmetleri 24 saat kesintisiz devam ediyor. İzmit Kent Mezarlığı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde personel. özverili biçimde yakınlarını kaybedenlere yardımcı oluyor, cenazenin yıkanması başta olmak üzere tüm defin işlemlerini yerine getirmek için gayret gösteriyor. Tabi tüm bunlar ücretsiz yerine getiriliyor. bu hizmet 12 ilçenin tamamında yerine getiriliyor.





41 ARAÇLA HİZMET- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde 41 araç bulunuyor. Bu araçlarla diğer illere de cenazeler taşınıyor.

BAĞÇEŞME’DE YER YOK

41 araç filosu, hava ulaşımı da dahil 1 Ocak-30 Nisan 2022 tarihleri arasında il içi ve il dışı olmak üzere son 4 aylık sürede 4 bin 301 defin işlemi gerçekleştirildi. Dört aylık sürede vefat edenlerden 3 bin 336 kişi ilimizdeki mezarlıklara defnedildi. 965 cenaze ise, Büyükşehir tarafından memleketlerine gönderildi. Bilindiği gibi İzmit’teki; Asri, Bağçeşme ve Hatipköy Mezarlıkları dolduğu için buralarda sadece eskiden yer sahibi olanların kabirlerine defin yapılabiliyor. Tavşantepe Mezarlığı yüzde 70, ilimizin en büyük mezarlığı ve uzun yıllar kullanılacak olan Kent Mezarlığı ise yüzde 10 doluluk oranına sahip. İlçelerde de talebe göre yeni mezarlık alanları düzenleniyor.

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