4 ayda 4 bin defin

41 ARAÇLA HİZMET- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde 41 araç bulunuyor. Bu araçlarla diğer illere de cenazeler taşınıyor.
BAĞÇEŞME’DE YER YOK
41 araç filosu, hava ulaşımı da dahil 1 Ocak-30 Nisan 2022 tarihleri arasında il içi ve il dışı olmak üzere son 4 aylık sürede 4 bin 301 defin işlemi gerçekleştirildi. Dört aylık sürede vefat edenlerden 3 bin 336 kişi ilimizdeki mezarlıklara defnedildi. 965 cenaze ise, Büyükşehir tarafından memleketlerine gönderildi. Bilindiği gibi İzmit’teki; Asri, Bağçeşme ve Hatipköy Mezarlıkları dolduğu için buralarda sadece eskiden yer sahibi olanların kabirlerine defin yapılabiliyor. Tavşantepe Mezarlığı yüzde 70, ilimizin en büyük mezarlığı ve uzun yıllar kullanılacak olan Kent Mezarlığı ise yüzde 10 doluluk oranına sahip. İlçelerde de talebe göre yeni mezarlık alanları düzenleniyor.