4 ayda 4 bin defin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü; il içi ve il dışı olmak üzere 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasındaki vefat sayısını açıkladı. Bu süre içinde müdürlük, ilimizde 4 bin 301 cenaze defin hizmeti sağladı.

Kocaeli

’de vatandaşlara yönelik hizmetler arasında en fazla beğenilenlerin başında gelen cenaze hizmetleri 24 saat kesintisiz devam ediyor.

İzmit

Kent Mezarlığı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde personel. özverili biçimde yakınlarını kaybedenlere yardımcı oluyor, cenazenin yıkanması başta olmak üzere tüm defin işlemlerini yerine getirmek için gayret gösteriyor. Tabi tüm bunlar ücretsiz yerine getiriliyor. bu hizmet 12 ilçenin tamamında yerine getiriliyor.