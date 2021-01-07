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41 Kart, 40 Bin Aile Ve 42 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara 41 Kart ile hizmet veriyor.

41 Kart, 40 Bin Aile Ve 42 Bin Kişiye Hizmet Verdi

07 Ocak 2021 Perşembe 13:07

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "41 Kart" projesinden, 40 bin aile ve 42 bin 842 kişi faydalandı. Proje kapsamında vatandaşlar "41 Kart" ile giyimden gıdaya birçok alışveriş yapabiliyor.

 

41 KART İLE ALIŞVERİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği "41 Kart" ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına ve ailelerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam ediyor. 2020 yılında alışveriş ağı genişletilen 41 Kart, 40 bin aile ve 42 bin 842 kişiye fayda sağladı.

 

GİYİM, GIDA, KIRTASİYE, YAKACAK

Vatandaşların gıda tanımlı "41 Kart" ile anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden 2020 yılında 22 bin 410 aile yararlandı. Ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren "Giyim" tanımlı 41 Kart ise 17 bin 993 kişinin yardımına koştu. 24 bin 107 kişiye 41 kart ile kırtasiye yardımı, 17 bin 630 aileye yakacak yardımı, 742 kişiye ağır engelli nakdi yardımı ve 73 aileye afet yardımı 41 kart ile yapıldı. 41 Kart’la 2020 yılında 40 bin 113 aile ve 42 bin 842 kişiye hizmet verildi.

 

ANNELERE SÜT PROJESİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından 'örnek proje' olarak gösterilen 'Annelere Süt Projesi' 2006 yılından bu yana doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlıyor. Annelere süt projesi kapsamında 2020 yılında 45 bin 488 anne süt desteğinden faydalandı.

 



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