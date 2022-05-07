5 adımda güvenli trafik sağlanacak

“Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” mottosuyla yayalara ve sürücülere yönelik yapılan uygulama noktasında açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Hepimizin amacı can kayıplarını sıfıra indirmek, yaralanmaları ortadan kaldırmak” dedi.

Trafik Haftası dolayısıyla, 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu ile düzenlenen uygulamanın tanıtımı dün Kocaeli’de yapıldı. Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı’nın katılımı ile Alemdar Caddesi Vakıfbank Şubesi önündeki yaya geçidinde hem yayalar hem de sürücüler bilgilendirildi. Vali Yavuz ve protokol üyeleri, ailelerle yakından ilgilendi. Çocuklara bilgilendirici broşür, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler takdim edildi.





HER ADIMIN AMACI FARKLI

Programda açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, “Trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. 7-13 Mayıs tarihlerinin Trafik Haftası olması münasebetiyle İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ mottosuyla toplanmış bulunuyoruz. Birinci adım yaya yolunda ilerlenmesi, ikinci adımda görünür olması, üçüncü adımda trafik işaretlerinin takip edilmesi, dördüncü adımda yaya geçidinin kullanılması, beşinci adımda da yola odaklanması hedeflenmiştir” dedi.





ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Vali Seddar Yavuz emniyet kemerinin önemine de vurgu yaptı. Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları en az yüzde 50 oranında azalttığının altını çizen Vali Yavuz şunları söyledi: “Valiliğimizin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı, emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.



