5 adımda güvenli trafik sağlanacak

HER ADIMIN AMACI FARKLI
Programda açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, “Trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. 7-13 Mayıs tarihlerinin Trafik Haftası olması münasebetiyle İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ mottosuyla toplanmış bulunuyoruz. Birinci adım yaya yolunda ilerlenmesi, ikinci adımda görünür olması, üçüncü adımda trafik işaretlerinin takip edilmesi, dördüncü adımda yaya geçidinin kullanılması, beşinci adımda da yola odaklanması hedeflenmiştir” dedi.
ÖLÜMLERİ AZALTIYOR
Vali Seddar Yavuz emniyet kemerinin önemine de vurgu yaptı. Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları en az yüzde 50 oranında azalttığının altını çizen Vali Yavuz şunları söyledi: “Valiliğimizin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı, emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.