Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 510 ve 525 numaralı hatlarda güzergah ve saat değişikliği yaptı.

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alıyor. Bu kapsamda 510 No’lu Darıca-Marmaray İstasyon-Gebze Osb hattı ile 525 No’lu Kent önü-Marmaray istasyon-Mustafa Paşa Camii hatlarında güzergah ve saat değişikliği yapıldı.

510 NOLU HATTA DEĞİŞİKLİK

Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 510 No’lu Darıca-Marmaray İstasyon-Gebze Osb hattına 2 araç ilave edildi. Sefer aralıkları 30 dakika ve ortalama sefer süresi 90 dakika olacak şekilde güzergah ve sefer saat düzenlemesi yapıldı.

525 NOLU HATTA DEĞİŞİKLİK

525 No’lu Kent önü-Marmaray istasyon-Mustafa Paşa Camii hattına 3 araç ilave edildi. Sefer aralıkları 20 dakikada bir olacak şekilde hareket saat planlaması yapıldı. Yeni planlama ile birlikte toplamda 43 seferle hizmet verecek şekilde iyileştirmeye gidildi.

18 OCAK’TA BAŞLIYOR

510 ve 525 No’lu hatlarda gerçekleştirilen güzergâh ve sefer saat düzenlemeleri 18 Ocak 2019 Cumartesi günü itibariyle hayata geçirilecek. Sefer saatleri, güzergah bilgilerine e-komobil üzerinden veya 153 çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.





