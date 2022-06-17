550 bin kişiye askerlik affı

Milli Savunma Bakanlığı, Askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması için af getiriyor. MSB’nin hazırladığı taslak, AK Parti’nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis’e verilecek aşamaya getirildi. Verilen bilgiye göre, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek. Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.





DÖVİZLİ ASKERLİK