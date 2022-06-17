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550 bin kişiye askerlik affı

Bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek. 550 bin kişiye bedelli yolu açılarak, haklarındaki işlemlerin sonlandırılması planlanıyor. Yasa teklifi TBMM’ye verilme aşamasına geldi.

550 bin kişiye askerlik affı

17 Haziran 2022 Cuma 11:24

 Milli Savunma Bakanlığı, Askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması için af getiriyor. MSB’nin hazırladığı taslak, AK Parti’nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis’e verilecek aşamaya getirildi. Verilen bilgiye göre, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek. Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

DÖVİZLİ ASKERLİK
Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında, “Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” demişti.
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