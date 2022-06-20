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550 bin kişiye askerlik affı yolda

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik yolu açacak düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacaklarını söyledi. Ünal, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti.

550 bin kişiye askerlik affı yolda

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:24

 AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakaya gence bedelli askerlik yolu açacak düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Ünal, 7 kanunda düzenleme, değişiklik öngören ve 20 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, ''Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak'' diye konuştu.

Mahir Ünal, "Genelkurmay Başkanı görev süresini yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz'' dedi.

Ünal ayrıca, "Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız" bilgisini paylaştı.

Teklifle, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.

Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

Teklifin özü, askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı durumunda bulunan 550 bin kişiye bedelli askerlik yapma yolu açıyor
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