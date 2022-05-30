6 bin yavru balık İzmit Körfezi’ne salındı

Türkiye’nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla mavi görüntüsüne kavuştu. Canlı popülasyonunu arttırmak için daha önce “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında binlerce balığı İzmit Körfezi ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen törenle 6 Bin yavru balık salımı gerçekleştirdi.





GENİŞ KATILIM





Değirmendere Sahilinde gerçekleştirilen programa Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Şehit Volkan Kantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik ve Güverte Bölümü öğrencileri, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği, Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.





“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR”





Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün İzmit Körfezimize 6 bin balık bırakılıyor. Denizimiz, çok kıymetli. İzmit Körfezi konumu gereği doğal bir liman. Denizlerimizi temizliği açısından da Büyükşehir Belediyemiz çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu anlamda Büyükşehri belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.





“İZMİT KÖRFEZİMİZİ KORUYORUZ”











Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; “Balıklandırma projesinin ilki Değirmendere’de 2017’de başlamıştı. Bugün yeniden 6 bin balık salımı gerçekleştiriyoruz. Bir damla suyu arıtmadan denize bırakmıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin şampiyonuyuz. Tesislerimizin yüzde 72’si ileri biyolojik arıtma. Marmara Denizi’ne bırakılan toplam atık suyun yüzde 53’ü ön arıtma ile salınıyor. Kocaeli’nin deşarj yaparak denize bıraktığı suyun yüzdesi ise 8. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapılan çalışmalar var. En önemlisi İzmit Körfezi’nin doğu yakasında yapılacak. Bakanlığımızla birlikte yapacağımız çalışmayla dip çamurunu temizleyeceğiz” dedi.





“DENİZE AYAĞIMIZI SOKAMAZDIK”











Başkan Büyükakın’ın ardından konuşan AK Parti Milletvekili Emine Zeybek, “Bir Gölcüklü olarak Gölcük’e yapılan her hizmet beni ayrı bir gururlandırıyor. Anlatılmayacak önemde hizmetler sunuluyor. Çocukluğum, gençliğim burada geçti. Sahille buluşamıyorduk. Değirmendere biraz daha şanslıydı ama Gölcük’te aslan ayağımızı denize sokamazdık. Bugün geldiğimiz noktada körfezde yüzme yarışları düzenleniyor ve balık salımı yapılıyor” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından 6 yavru balık protokol ve vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.





LEVREK, ÇUPRA VE KALKAN YAVRULARI DENİZ İLE BULUŞTU











İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda doğal ortamlarından alınan anaç balıklardan elde edilen 6 Bin adet Levrek, çupra ve kalkan yavruları Gölcük İlçesi Değirmendere sahilinden denize salındı.





5 YILDA 30 BİN BALIK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ilçede yaptığı yatırımlarla eski günlerine dönen İzmit Körfezi’nde ilk balık salımı 2017 yılında gerçekleştirildi. Devamında 2018 yılında 6 Bin adet, 2020 ve 2021 yıllarında da 6 bin adet balık salımı gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen 6 bin balık salımıyla 2017 yılından bu yana 30 Bin adet Yavru balık salımı gerçekleştirilmiş oldu.





