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6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı

Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı

6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı

06 Mayıs 2022 Cuma 17:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı başladı. İki gün sürecek olan Bayram, hıdırellez kültürünü canlı tutmayı hedefliyor. Hıdırellez Bayramı’nda Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Sancak ekiplerinin folklor gösterileri sergilenirken Balkan Türküleri söylendi.

BAKIR KAZAN GÖMÜLDÜ
6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı’nın 1. Günü, Sekapark Kültür alanında bulunan Balkan Kültür Evi’nde bakır gömme ritüeli ile başladı. Yedi kapıdan 7 kap su toplanması ritüeli kapsamında alanda yer alan diğer kültür evleri ve derneklerden su toplandı. Bakır bir kazana doldurulan sular güllerle birlikte Hıdırellez Bayramı’nın 2. günü açılmak üzere Balkan Kültür Evi bahçesine gömüldü. 




YOĞURT MAYALAMA ve FOLKLOR GÖSTERİSİ
Diğer yandan bir diğer gelenek Derince Yörükler bölgesinde koyun sağılması ve yoğurt mayalanması ile gerçekleştirildi. Tüm gelenekleri gerçekleştiren katılımcılar daha sonra Sekapark Kültür alanına dönerek hazırlanan eğlenceye katıldı. Hep bir ağızdan Balkan Türküleri’nin de söylendiği akşamda katılımcılar doyasıya eğlendi. 



“HIDIRELLEZ KÜLTÜRÜNÜ CANLI TUTMAK İSTİYORUZ”
Katılımcılarla birlikte Hıdırellez Bayramını kutlayan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Günay Uzun, “Çoban ritüelini gerçekleştirdik. Koyundan süt sağma ritüelini de gerçekleştirdikten sonra buraya geldik ve dileklerimizi diledik. Öncesinde hazırladığımız dilek çukuruna da dileklerimizi gömdük. İnsanların dileklerinin gerçeğe döndüğünü inandığı bir gün olduğu için biz de onların inançlarına vesile olmak istedik. Hem eğlenmek hem de bu kültürü canlı tutmak için yaptığımız bir etkinlik. 1. gününü başlatmış olduk. Etkinliğimiz yarın akşam da devam edecek” diye konuştu.



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