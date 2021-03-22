8.BTG, “Değişim” ile Yine Ses Getirdi!

SAVUNMA SANAYİ’DE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUŞULDU!

Birinci oturumda ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün moderatörlüğünde, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin katılımıyla ‘Değişim ve Değişim Yönetimi’ konulu panel gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKA, PERAKENDE, SİBER GÜVENLİK, YAZILIM, TECRÜBE!

İkinci oturumda, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Yapay Zeka ile şekillenen Covid-19 sonrası dönemi anlattı. Etkinliğin devamında, Deloitte Risk Advisory Director Aykut Koltuk, ‘Değişimin Siber Güvenlik Boyutu’, LC WAIKIKI Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, ‘1980’lerden Günümüze Keyifli Bir Yolculuk’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Kale Grubu Genel Müdürü Selim Erol, Kale Kalıp’taki değişimlerden ve kendi kariyerinden bahsetti. Günün son oturumunda Logo Yazılım CEO’su Mehmet Buğra Koyuncu konuşmacı oldu.

HAVACILIK, PAZARLAMA, SAĞLIK, TEKNOLOJİ’DE DEĞİŞİM KONUŞULDU!

İkinci gün açılışı TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer katılımcılara Pandeminin havacılığa etkisini anlattı. Sonraki oturumda xCMO Girişimci, Pazarlama ve Marka Danışmanı Tunç Berkman ile soru cevap şeklinde interaktif bir oturum gerçekleştirildi. Üçüncü oturumda Abdiibrahim Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Megatrendler, İş dünyasının yeni kasırgalarını anlattı. Dördüncü oturumda Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, teknolojinin sigortacılığı nasıl değiştirdiğini açıkladı. Beşinci oturum Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Olmak ve Zaman” sunumuyla teknoloji dünyasındaki değişimleri ve tavsiyelerini anlattı. Daha sonra Monster Notebook CEO İlhan Yılmaz Canavarın Dünyaya Açılan Hikayesi’ni anlattı. Son oturumda Yıldız Holding Vice President Business Solutions Nazım Efe ‘Yerelden Globale Değişime Liderlik’ sunumu ile günü tamamladı.

FİNANS, E-TİCARET, SOSYAL MEDYA, DİJİTAL DÖNÜŞÜM, ÇOK KANALLILIK’TA DEĞİŞİM İLE SON BULDU!

Üçüncü gününde 18 Mart Çanakkale şehitlerinin anılmasıyla başlayan etkinlikte, Tüpraş CFO’su Doğan Korkmaz ilk konuşmacı oldu. Korkmaz, Türkiye’nin en büyük Sanayi Kuruluşu Tüpraş’ın Koç Holding bünyesinde geçmişten geleceğe doğru dönüşümünü anlattı. Daha sonra Alibaba.com Türkiye, Almanya ve İngiltere Pazar Lideri Cüneyt Erpolat tarafından, ‘Dijtalleşen Dünya’da Trendler ve Değişim’ içerikli sunum gerçekleştirildi. Üçüncü oturumda ShiftDelete kurucu & CEO’su Hakkı Alkan ile kariyer yolculuğu ve katılımcılardan gelen sorular ile soru cevap şeklinde gerçekleştirildi. Ardından Coca Cola İçecek CEO’su Leyla Deliç ile Kadın’ın iş hayatındaki yerinden, Pandemi’nin dijital dönüşümünden bahseden interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Bir sonraki oturumda MediaMarkt Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu, çok kanallı pazarlama stratejisinde yeni dengeleri anlattı. Üçüncü günün son oturumunda Kibar Holding Dijitalleşme ve Satın Alma Bölüm Başkanı Metin Erhan konuşmacı oldu.

ÖĞRENCİLER FARK YARATTI!

Haziran 2020’den beri etkinlik için hazırlık çalışmalarını yürüten IEEE GTÜ öğrencileri; 21 konuk, 15 sponsor, 55 kişilik çalışan ekibi ile 5000’den fazla kişiyi ağırladılar. İstanbul’un birçok bölgesinde metro, tramvay ve Kocaeli’de 150 otobüste afişlerini sergileyen topluluk, bölgenin en ses getiren etkinliğini yapmayı başardılar.















