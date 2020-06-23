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90 bin öğrenciyi rahatlatacak dijital dönüşüm

YÖK ile veri paylaşım protokolü imzalayan ve dijital dönüşüm hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, 90 bin kâğıdın da israf olmasını engelledi

90 bin öğrenciyi rahatlatacak dijital dönüşüm

23 Haziran 2020 Salı 12:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bilişim teknolojilerini daha etkin bir şekilde kullanarak kurumsal dijital dönüşümde bir adım daha atmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) ile veri paylaşım protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında gerek kurumda çalışan personel ve yakınlarının gerekse de kurumda işlem yapmak isteyen vatandaşların öğrenim durumları hakkında rahat bir şekilde bilgi edinilebilecek. Bu yapılan son protokolle birlikte ayrıca 90 bin kâğıdın da harcanması engellenecek.

 

YÖK İLE VERİ PAYLAŞIM PROTOKOLÜ

Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyeti için İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla iş birliği ve veri paylaşım protokolü imzalamıştı. İmzalanan protokollerle birlikte vatandaşlara bir dizi kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm hizmetleri vermeye başladı. Dijital dönüşümde zincire yeni bir halka daha ekleyerek Büyükşehir Belediyesi, YÖK ile veri paylaşım protokolü imzaladı.

 

90 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

Özellikle iki devlet üniversitesi bulunan kentimizde yükseköğrenim gören yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin Kocaelikart ulaşım kartı ve diğer işlemlerinde bu protokol hükümlerinden istifade edilecek. Öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlarından herhangi bir belge almalarına gerek kalmaksızın işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek. Ayrıca işlemlerin dijital ortamda web servisler aracılığıyla yapılmasıyla birlikte gereksiz kâğıt kullanımının da önüne geçilmiş olacak.

 


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