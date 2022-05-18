9.Bilim ve Teknoloji Günleri’nde “DÖNÜŞÜM” konuşuldu!

IEEE Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından, 10-11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleşen bölgenin en prestijli, en kapsamlı, en büyük öğrenci etkinliği 9. Bilim ve Teknoloji Günleri (BTG), 21 konuk, 29 sponsor, 100 kişilik çalışan ekip ile gerçekleşti.

İlk gün açılış konuşmalarını GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Muammer Güler tarafından gerçekleştirildi.





Otomativ sektöründe DÖNÜŞÜM KONUŞULDU!

Birinci oturumda Renault Maisis CEO’su Dr. Berk Çağdaş zorluklara boyun eğmeyip kariyer basamaklarını nasıl tırmandığından bahsederken öğrencilere edindiği tecrübeleri de aktardı.

İkinci oturumda Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Müdürü Ümit Bilik kariyerlerine başlayacak öğrencilere bünyelerindeki kariyer fırsatları için asıl önemli noktanının pozisyona tamamen hakim olmak değil de pozisyon için adayın hevesinin daha önemli olduğunu vurguladı.



SİGORTACILIKTA YAPAY ZEKANIN İZLERİ



Üçüncü oturumda AXA Sigorta Hasar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Eray Kangal şirketleri bünyesindeki global ve Türkiye bölgesindeki yapılanmaları hakkında konuşmasını gerçekleştirirken yapay zeka uygulamalarından bahsederek dönüşüme nasıl ayak uydurduklarından bahsetti.

Dördüncü oturumda Hepsiburada Chief People & Culture Officer Esra Beyzadeoğlu walkmandan başlayan müzik serüveninin MP3 vb. ve son olarak telefon üzerinden spotify, fizy, youtube müzik gibi aplikasyonlara yönelme sürecinin aslında dijitalleşen dünyadaki dönüşümün ana göstergesi olduğundan bahsederken Hepsiburada içerisindeki yapılanma ve kendi departmanındaki işleyiş hakkında bilgilendirmeler yaparak konuşmasını gerçekleştirdi.





Beşinci oturumda Sigortam.net CTO’su Ferit Büyükkeçeçi veri madenciliğinin ortaya çıkışı ile beraber iş dünyasında iş zekası ve iş analitiğinin önemi arttığı hakkında konuşurken elektronik endüstrisindeki ucuzlama ile daha çok veri üretebilme, bu veriyi üretecek çipleri daha çok koyabilme ile birlikte maliyetlerin düşmesi yaygınlaşmayı getirdiğinden iş dünyasında büyük dönüşüme sebep olduğundan bahsetti.

Altıncı oturumda LC Wakiki E–Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş “İnanmak, Başlamak, Başarmak” dedi ve geleneksel yaşamdan internet çağına geçiş sürecinde gündelik hayatımızın en önemli noktası haline gelen E-Ticaret aplikasyonları kullanımı ve bununla birlikte iş dünysında ki dönüşüm hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

FİNANS, PAZARLAMA, GIDA ve TEKNOLOJİDE DÖNÜŞÜM KONUŞULDU!

İkinci gün ilk oturumda Türkiye Finans CIO’su Mustafa Bezeklioğlu katılımcılara finans sektöründeki dijital dönüşümden detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğu gerçeklik ve sanallık arasında geçen hibrit yaşamdan, iklim değişikliğine bağlı olan kıtlıklardan ve kariyerine yeni başlıycak gençler için şirketleri bünyesinde kendilerine nasıl yer bulacakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Üçüncü oturumda Turboşaft Motorlar Güç Türbini Müdürü Mustafa Tuksal firmalarının dünyadaki her iki uçaktan birinde ürünleri olduğundan, yeni nesil motor programı Genx’ten, atak helikopterinin motorunu üretmelerie kadar bir çok konu hakkında bilgi vermesinin yanında havacılık okulu proje programından ve aday mühendis çalışması hakkında da öğrencilere bilgiler verdi.





Dördüncü oturumda Türket CPO’SU Ersin Özdemir Amazon’un kitap, Netflix’in CD satarak piyasaya girmesi ve sonrada geldikleri aşama gibi teknolojik dönüşümler hakkında ve internet servisine ulaşımdaki blokların inşa edilmesi hakında konuştu.

Beşinci oturumda Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı finans sektörüdeki tek Ar-Ge merkezi olmaları, Fintech çalışmaları, veri analitiği ve yapay zekanın verilen kararlarda nasıl etkili olduğu hakkında bilgiler verirken çesitli staj ve kariyer programları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Altıncı oturumda Yemek Sepeti CSO’su Sertaç Şener firmalarının bünyesinde bulunan Yemek Sepeti Banabi, Mahalle gibi uygulamaların şirket içerisindeki çalışma ortamından bahsederken Kadıköy Caddebostanda denemeleri yapılan Yebo teslimat rabotu hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin çeşitli sorularınada cevapladı.





Yedinci oturumda NTT DATA Ortadoğu Afrika Türkiye Genel Müdür Yardımcısı oyunlaştırma teorisinden, reklamları hangi kitlenin ne kadar izlediği hakkında elde olan verilerin değerlendirilme sürecinden, eskiden radyoda çalan bir şarkıya erişim süreci günler alırken hatta her insana ulaşması yıılar alırken günümüzde dakikalara inmesi ve bunun oluşumundaki dönüşüm hakkında konuşmasını gerçekleştirdi.

Sekizinci oturumda Logo Yazılım CMO’su Begüm Arştürk Logo’nun şirket yapısından, firmalara sadece yazılım pazarlamadıklarını aynı zamanda güncel yazılımlar sayesinde bir kültür ve yeni müşteri kazandırdıklarından, neden dünyada 5.0 pazarlamaya ihtiyaç olduğundan, rekaber kavramından, pazarlamada aslında olmayanı da göstermesi gerektiğinden bahsetti.

HAVACILIK, İLAÇ, SAVUNMA SANAYİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM!

9. BTG’nin Üçüncü gününde ÖĞRENCİLER FARK YARATTI!





Üçüncü günün ilk oturumunda Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcı Prof. Dr. Hakan Karataş insan neden değişir neden değişmek istemez, hayattaki gözlem yapmanın önemi, uyum sağlamanın hayattaki yeri, kurumların stratejik ve operasyonel tavırları üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Günün ikinci oturumunda Eczacıbaşı CIO’su Gürkan Papila konuşmasında dönüşümün en önemli noktasının veriden değer yaratmak olduğunu, yeni iş modellerini denemenin dönüşümün önemli etkilerinden olduğunu vurguladı.

Günün üçüncü oturumunda Alp Havacılık Bilgi Teknolojileri Direktörü Atilla Ünver firmaları hakkında bilgiler verirken , f35 projesinde ürettikleri parçalardan, dijital altyapılarının nasıl ve nelerden oluştuğu ve Forecast Yükleme platformundan bahsederek konuşmasına devam etti.

Günün dördüncü oturumunda Novartis Emekli Türkiye Başkanı Altan Demirdere değişimin dönüşüm ile bağlantılı olduğunu, iş dünyasındaki liderliğin önemi ve durumsal liderlikteki performanslardan bahsetti.





Günün ve etkinliğin son oturumu IEEE GTÜ’nün kurucu başkanı Erdem Eraydın moderatörlüğünde GTÜ Vakfı Paneli vakıf Divan Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi ve Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. Hakan Karataş eşliğinde başladı. Vakıf’ın kuruluş sürecinden daha sonrasında toplanan bağışlardan ve verilen burslardan bahsederken Ustalar İle Söyleyişi gibi etkinliklerden bunların yanı sıra planlama sürecinde olan seminerlerden, ortak akıl çalıştayları gibi projeler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

9. Bilim ve Teknoloji Günleri birbirinden güzel çekilişleriyle birlikte son buldu.

Haziran 2021’den beri etkinlik için hazırlık çalışmalarını yürüten IEEE GTÜ öğrencileri; 21 konuk, 29 sponsor, 20 fuaye alanı destekçisi 100 kişilik çalışan ekibi ile 3000’den fazla kişiyi ağırladılar ve Kocaeli’de ki otobüslerde de afişlerini sergileyen topluluk, bölgenin en ses getiren etkinliğini Iphone 13 , ipad 9.nesil ve diğer çekilişlerle birlikte yapmayı başardılar.





