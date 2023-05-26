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ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 29 MAYIS 1453 İSTANBUL’UN FETHİ MESAJI

Döneminin teknolojik alanda en büyük ar-ge’cisi olarak nitelendirilen Fatih Sultan Mehmet Han’ın 29 Mayıs 1453 tarihinde “gemileri karadan yürütün” emri ardından muhteşem bir savaş tekniği uygulanarak boğaza indirilen gemilerle Osmanlı Ordusu tarafından İstanbul fethedilmiş; bu muhteşem fetihle, Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş; orta çağ kapanıp, yeni çağ başlamış, dünya medeniyetlerinin akışına yön verilmiştir.

ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN 29 MAYIS 1453 İSTANBUL'UN FETHİ MESAJI

26 Mayıs 2023 Cuma 18:47

“Biz şehirleri değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz” diyen, bu müthiş zaferin mimarı olan büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve onun komutasındaki tüm kahramanları İstanbul’un Fethi’nin 570. Yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. 
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