ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 29 MAYIS 1453 İSTANBUL’UN FETHİ MESAJI
Döneminin teknolojik alanda en büyük ar-ge’cisi olarak nitelendirilen Fatih Sultan Mehmet Han’ın 29 Mayıs 1453 tarihinde “gemileri karadan yürütün” emri ardından muhteşem bir savaş tekniği uygulanarak boğaza indirilen gemilerle Osmanlı Ordusu tarafından İstanbul fethedilmiş; bu muhteşem fetihle, Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş; orta çağ kapanıp, yeni çağ başlamış, dünya medeniyetlerinin akışına yön verilmiştir.