Açık havada Mavi Boncuk keyfi

Yeşilçam klasiklerinden olan ve dev kadrosu ile izleyiciye keyifli anlar yaşatan Mavi Boncuk, açık hava sinemasında KOÜ’lü öğrencilerle buluştu.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Türk Sineması’nın başyapıtlarından biri olan Mavi Boncuk’u açık havada izlemenin keyfini yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde 12 Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Geleneksel Açık Hava Sinema Gösterimi’ne yüzlerce öğrenci katılarak keyifli vakit geçirdi.





AMFİ TİYATRODA BİR ARAYA GELDİLER







Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Amfi Tiyatro, yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Kocaeli Üniversitesi’nin farklı bölümünde eğitim gören yüzlerce öğrenci Yeşilçam klasiklerinden Mavi Boncuk için bir araya geldi.





BÜYÜKŞEHİR’DEN PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZ İKRAMI







Geleneksel Açık Hava Sinema Gösterimi kapsamında düzenlenen etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı. 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin cep telefonları ile yaptıkları görsel şölen de eşsiz bir görüntü oluşturdu.





BİR YEŞİLÇAM KLASİĞİ







İzleyiciye oldukça keyifli anlar yaşatan Mavi Boncuk, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Tarık Akan’ın oluşturduğu ‘intikam çetesi’nin hikâyesini konu eden filmin diğer başrolleri ise Emel Sayın ve Adile Naşit. Eğlendikleri yerde gelen fahiş hesaba itiraz ederek başlayan serüvende gazinonun assolistini kaçıran çetenin birbirinden komik halleri izleyici kâh güldürüyor kâh hüzünlendiriyor. Sonu herkesin beklediği gibi aşk ile biten film, Yeşilçam klasiği olarak yıllar geçse de ilk günkü tazeliğini koruyor.





HASRET SONA ERECEK

İki yıllık pandeminin ardından 14-22 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında kurulacak çadırlarda 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşu yer alacak.





