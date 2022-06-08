Adnan Kahveci Parkı, Dilovası’na hayırlı olsun







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde dinlenip, çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Dilovası ilçesine de birçok park ve yeşil alanlar kazandırıyor. Bu parkların başında ise ilçe merkezine yakın bir noktada olması sebebiyle ‘Adnan Kahveci Parkı’ geliyor. Dilovası halkının buluşma noktası olan ve Büyükşehir tarafından yeniden dizayn edilen park, yeni yüzüyle görücüye çıktı.





6 ADET KAMELYA MONTE EDİLDİ







Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası halkının bir araya gelip dinlenme imkanı bulacağı şık kamelyaları park alanına monte etti. 6 adet kamelya, oturma gruplarının da monte edilmesiyle vatandaşın hizmetine sunulacak. Ekipler ayrıca parkın giriş kapısını da yenileyerek, parkın daha modern bir görünüme kavuşmasını sağladı.





DİLOVALI ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Ekipler, 170 metrekareden oluşan çocuk oyun alanına ise çeşitli oyun grupları monte etti. Yenilenen Adnan Kahveci Parkı’nda salıncaklara binip kaykaydan kayan Dilovalı çocuklar yeni yaşam alanlarında hoşça vakit geçiriyor. Çalışma dahilinde son olarak duvar üzerine ferforje demir korkuluk takan ekipler parkı daha güvenli hale getirdi. Orhangazi Mahallesi’nde 2 bin 550 metrekarelik alanda yeniden dizayn edilen parkın 900 metrekaresi yeşil alan, bin 300 metrekaresi de sert zemin olarak yapıldı. Yenileme çalışması kapsamında bay ve bayan tuvaletler ile mevcut kafeterya bakım ve onarımdan geçirildi. Adnan Kahveci Parkı yeni yüzüyle Dilovalılardan tam not aldı.





