AFAD: “3 bin 432 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 21 bin 103 vatandaşımız yaralanmıştır”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından açıklanan yeni bilgilere göre, deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 3 bin 432, yaralanan vatandaşların sayısı 21 bin 103'e yükseldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından en büyüğü Elbistan Merkezli 7,6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 312 deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 3 bin 432’e ulaştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 3.432 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 21.103 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 25.693, araç sayısı 360, iş makinesi sayısı 3.361‘dir (629’u vinç). Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 65 ülkeden yardım için gelen 2.769 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.”

Afet Bölgelerine 30 vali ve 47 kaymakam görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş olup söz konusu hava araçları ile toplam 154 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi İskenderun İsdemir Limanına intikal etmiş ve yaralı vatandaşların gemiye kabul faaliyetine başlamıştır. Afet bölgesine AFAD’dan 100 milyon TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon TL olmak üzere toplam 350 milyon TL acil durum ödeneği gönderildi. Afet Haberleşme Grubunun sağlanması çerçevesinde deprem bölgelerine toplam 118 adet mobil baz istasyonu (18 adedi devreye alınmıştır), 8 adet acil iletişim aracı ve bin 688 adet jeneratör (701 adedi devreye alınmıştır) ile 508 personel sevk edilmiştir. Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç vb. nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır. 80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi.

Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu muhteviyatında, TAMP çerçevesinde İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan ekipler bölgeye yönlendirilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı iş makinaları ve operatörler bölgeye yönlendirilmiştir. Ankara ve Konya İl Müdürlükleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

Afet Barınma Grubu çerçevesinde, toplam 300 bin battaniye, 54 bin 511 adet AFAD Aile Yaşam Çadırı, 102 bin 254 adet yatak, 178 bin 732 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekare çadır gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 48 bin 416 vatandaşımız misafir edilmekte olup 34 bin 84 boş yatak kapasitesi vardır.

Afet Beslenme Grubu çerçevesinde, Kızılay’dan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirilmiştir. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. Afet Bölgelerinde 259 bin 764 çorba, 27 bin 956 litre su, 4 bin 250 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 371 bin 333 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay dağıtımı yapılmıştır.

Afet Psikosoyal Destek Grubu çerçevesinde, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi. Bölgeye bin 366 personel ve 106 araç sevk edilmiştir.

Afet Ulaşım Altyapı Grubu çerçevesinde, havayolunda Malatya, Adana, Diyarbakır, Adıyaman Havaalanları uçuşa açık durumdadır. Gaziantep ve Şanlıurfa Havaalanları yardım uçuşlarına açık durumdadır. Kahramanmaraş ve Hatay havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalıdır. Demiryolunda, Ulukışla-Adana, Adana-Mersin, Adana-Toprakkale, Yolçatı-Diyarbakır, Yolçatı

Elazığ, Elazığ-Tatvan demiryolları hatları ulaşıma açıktır. Malatya-Çetinkaya, Malatya-Yolçatı demiryolu hatları acil durumlar için açıktır. Fevzipaşa-Narlı, Narlı-Gaziantep, Narlı-malatya hattı ulaşıma kapalıdır. Karayolu, Adıyaman-Çelikhan yolu güzergahı ulaşıma kapalıdır.

Adıyaman-Çelikhan-Sürgü yolu balık burnu köprüsü yıkılmıştır. Şanlıurfa-Gaziantep yolu ulaşıma açıktır. Osmaniye-Gaziantep istikameti tamamen trafiğe kapatılmıştır. Hatay-Reyhanlı devlet yolu tamamen ulaşıma kapalıdır. Hatay Kırıkhan-Topboğaz yolu ulaşıma kapalıdır. Adıyaman Gölbaşı-Malatya Sürgü arası heyelan nedeniyle ulaşıma kapalıdır.

Gaziantep AFAD Merkezinde Basın Merkezi kurulmuştur

Afet İletişim Grubu çalışmaları çerçevesinde; kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir. Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele çerçevesinde resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır. CİMER Deprem Acil Hattı açılmış olup yapılan başvurular en hızlı şekilde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca Gaziantep AFAD Merkezinde Basın Merkezi kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

İHA