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AFAD’dan depremle ilgili 3 hayati uyarı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof Orhan Tatar: - “130’un üzerinde artçı sarsıntı var. Arama kurtarma faaliyetlerinde 72 saat önemli. 13 saatlik süre geçti”

AFAD'dan depremle ilgili 3 hayati uyarı

06 Şubat 2023 Pazartesi 17:52


  - “Vatandaşlarımızın riskli ve kurtarma yapılan alanlardan uzak durup arama kurtarma ekiplerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olmalarını istiyoruz”   

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Orhan Tatar, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 130’un üzerinde artçı sarsıntı olduğunu belirterek, “Arama kurtarma faaliyetlerinde 72 saat önemli. Sabahki depremin ardından 13 saat geçti. İkinci depremden bu yana 4 saatlik süre geçti” dedi.   
 
  Prof. Orhan Tatar, halen arama kurtarma faaliyetlerinin çok değerli olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın yardımcı olmalarını, bu alanlardan uzak durup arama kurtarma ekiplerinin daha sağlıklı çalışmalarına yardımcı olmaları önemli. Arama kurtarma önceliği önemli. Çok ciddi sayıda arama kurtarma ekibi bölgede faaliyetlerini yürütüyor. Bir çok kurum Afet Müdahale Planı çerçevesinde bölgedeki durumu daha net şeklide anlamaya ve hasar tespitine, arama kurtarma faaliyetine yardımcı oluyorlar. Üçüncü konu; sık sorulan konu. Bölgeye bir çok yerden yardım ulaştırmak isteyen vatandaşımız, belediyeler var. Önemli husus; yardımları ulaştırırken koordinasyon içinde olmalıyız. Karayoluyla ulaşmak hava şartlarından dolayı zor. Herkes bölgeye gitmek istediği için trafik sıkışıklığı var. İllere gidildiğinde AFAD Koordinasyon Merkezi ve sosyal yardımlaşma ile irtibata geçebiliriz. 130’un üzerinde artçı sarsıntı var. Bunlardan 15 tanesi 5 ve 6 arası büyüklükte, 92 tanesi 4-5 arası büyüklükte. Üç tanesi 6 üzerinde büyüklükte. Ne yazık ki, sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmeler, halkı paniğe sevk eden paylaşımlara itibar edilmesin. Bunların hepsi doğrulanmamış bilgiler” ifadelerini kullandı 
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