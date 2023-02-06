AFAD’dan depremle ilgili 3 hayati uyarı

- “Vatandaşlarımızın riskli ve kurtarma yapılan alanlardan uzak durup arama kurtarma ekiplerinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olmalarını istiyoruz”



AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Orhan Tatar, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 130’un üzerinde artçı sarsıntı olduğunu belirterek, “Arama kurtarma faaliyetlerinde 72 saat önemli. Sabahki depremin ardından 13 saat geçti. İkinci depremden bu yana 4 saatlik süre geçti” dedi.