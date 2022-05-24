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AFAD’ın tatbikatına Kocaeli’den destek

AFAD tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu saha tatbikatına Kocaeli İtfaiyesi koordinasyonunda 200 personelle destek verildi

AFAD'ın tatbikatına Kocaeli'den destek

24 Mayıs 2022 Salı 13:32

 "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, AFAD tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu saha tatbikatına Kocaeli İtfaiyesi de destek verdi.

İSTANBUL’DA GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
İstanbul'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Adalar merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu uygulanan tatbikatta toplam 5 bin personel görev aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilçe belediyelerinden toplam 200 personel ile tatbikata destek verildi.

TATBİKATIN AMACI

Tatbikatta, tahliye yolları ve bölgelerinin saptanması, toplanma alanlarında görevli personelin deneyim kazanması, toplanma alanlarından tahliye ve transferin güvenli bir şekilde sağlanması, geçici barınma alanlarına afetzedelerin yerleştirilmesi, deprem sonrasında İstanbul’dan tahliye edilecekler için kara, deniz, hava ve demir yolu transfer noktalarının faaliyete geçirilmesi hedeflenenen tatbikatta ayrıca ulusal ve il düzeyli afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin görülmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

KOCAELİ’DEN 200 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda tatbikata destek veren Kocaeli Grubu geçici barınma merkezi kurulumu, geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psiko-sosyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam ünitelerinin oluşturulmasında görev aldı. Kocaeli ekibi çalışma, uyum ve hızıyla tatbikatta göz doldurdu.





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