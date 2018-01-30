Afrin kahramanlarına ilk beste Gebze’den

Afrin Operasyonu devam ederken Gebze Belediyesi Kalite Koordinatörü ve aynı zamanda Türk Müziği Sanatçısı Ramazan Zor, sözleri Şair Hacı Kısır’a ait olan şiiri besteleyerek Kahraman Afrin Kartallarına armağan etti. Eserin oluşumuyla ilgili bilgi veren Ramazan Zor; Yaptıkları çalışmayla ilgili kendilerini cesaretlendiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’ e teşekkür ederek eserin kısa zamanda binlerce izlenmeyle, vatandaşların hislerine tercüman olduğunu ifade etti. Aranjörlüğünü Erhan Boz’un yaptığı eser Afrin Harekatından görüntülerden oluşan klip ile

https://www.youtube.com/watch?

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