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Afrin kahramanlarına ilk beste Gebze’den

Afrin Operasyonu devam ederken Gebze Belediyesi Kalite Koordinatörü ve aynı zamanda Türk Müziği Sanatçısı Ramazan Zor, sözleri Şair Hacı Kısır’a ait olan şiiri besteleyerek Kahraman Afrin Kartallarına armağan etti.

Afrin kahramanlarına ilk beste Gebze'den

30 Ocak 2018 Salı 15:49

Afrin Operasyonu devam ederken Gebze Belediyesi Kalite Koordinatörü ve aynı zamanda Türk Müziği Sanatçısı Ramazan Zor, sözleri Şair Hacı Kısır’a ait olan şiiri besteleyerek Kahraman Afrin Kartallarına armağan etti. Eserin oluşumuyla ilgili bilgi veren Ramazan Zor; Yaptıkları çalışmayla ilgili kendilerini cesaretlendiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’ e teşekkür ederek eserin kısa zamanda binlerce izlenmeyle, vatandaşların hislerine tercüman olduğunu ifade etti. Aranjörlüğünü Erhan Boz’un yaptığı eser Afrin Harekatından görüntülerden oluşan klip ile https://www.youtube.com/watch?v=NfbYzY2kGzA youtube internet adresinden izlenilebilmekte. Oldukça ilgi çeken eser kısa zamanda internet üzerinden binlerce kişi tarafından izlendi.
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