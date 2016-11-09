Afrin Operasyonu’ndan Talas Savaşı’na

1989 yılında Sovyetler Birliği yıkılıp, dünya tek kutuplu düzene geçince dünyanın bir çok bölgesinde özellikle İslam coğrafyasında Müslüman kanı akmaya devam ediyor. Dünyada artık huzur ve barış kalmadı. Güçlü olanlar güçsüzleri ezerken özellikle bizim coğrafyamız kan gölüne döndü.

ABD, 1989’a kadar İslam coğrafyasını Sovyet Rusya’ya karşı kullanmıştı. 1989 yılından sonra da kendilerine bir tehdit gerekiyordu, dünyayı sömürmek için bir düşmanları olması gerekiyordu, onu da bulup İslam medeniyetini düşman ilan ettiler. ABD’nin başını çektiği Emperyalist güçler, İslam Medeniyetine karşı büyük bir haçlı seferi başlattılar. Irak’ın işgali ile başlayan süreç bütün coğrafyayı kan gölüne döndürdü.

1989’da ki bu sinsi planı anlamazsak bugün Afrin’de yaşananları hiç anlayamayız. Türkiye, Afrin operasyonunu bütün dünyaya rağmen başarılı bir şekilde götürüyor. Askerlerimiz Afrin’de ABD ile çarpışıyor. Beşinci gün geride kaldı ve şu ana kadar 4 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, ordumuza da zaferler nasip etmesini diliyorum.

Bugün Afrin operasyonunu çok iyi anlamak istiyorsak, 1267 yıl önce Türklerin İslamla şereflenmesine vesile olan Talas Savaşları’nı çok iyi anlamamız gerekiyor. Acı ama gerçek. Talas savaşlarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir ciddi çalışma, sinema ve belgesel yapılamadı. Talas Savaşlarıyla ilgili yaptığımız araştırma ve yazıları sizlerle paylaşıyorum.

TÜRK TARİHİ’NİN DÖNÜM NOKTASI TALAS

Türk Dünyası Gazeteciler federasyonu tarafından Organize edilen 1.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için 2016 yılının Kasım ayında Orta Asya’ya gitmiş ve Talas Savaşlarının yapıldığı bölgede Belgesel çekimleri gerçekleştirmiştik. Orta Asya gezimizde Kazakistan’da ki çalışmalarımızı ve belgesel çekimlerimizi tamamlayarak, bu kez bir diğer Ata yurdumuz olan Kırgızistan’a geçerek, başkent Bişkek'ten yola çıkıp bu kez Türk-İslam Tarihi için büyük önem taşıyan, Türklerin İslamiyete geçişlerinde büyük etken olan Talas Savaşları'nın yapıldığı ve Manas destanını yazarı Manas Ana'nın memleketi Talas'a gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkmıştık.

380 km yolumuz Tanrı dağlarının zirvesinden geçti. Güneş doğarken dağın zirvesine çıkıp, 3300 metrelik zirvelerden geçerek belgesel çekimleri yaptık. Tarihi İpek yolu güzergahında olan bu yol deve boynu geçidinden geçiyor. Uzun bir yolculuktan sonra. Tarihi Talas savaşlarını yapıldığı Talas’a geldik.

TÜRKLERİN İSLAMİYETE GEÇİŞİNİ SAĞLADI

Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve tarihimize Talas Savaşları'nın yapıldığı yer olarak geçen Talas da belgesel çekimleri gerçekleştirdik. Miladi 751 yılında Abbasi İslam Ordu'su ile Çinliler arasında, Talas yakınlarında Talas ırmağı kenarında savaş yaptılar.

Türkler Çinlilere karşı Abbasi İslam Ordu'su yanında savaşa katıldılar. 6 ay süren savaş da 100 bin kişilik Çin Ordu'sunun 50 bin askeri ölür, 20 bin asker esir düşerek Çinliler yenilir. Türk'ler bu savaştan sonra İslamiyeti kendi istekleri ile kabul eder ve Satuk Buğra Han önderliğinde İlk Türk İslam devleti olan Karahanlılar devletini kurarlar.

Talas savaşı sebep ve sonuçları itibari ile Türk-İslam tarihinde çok önemli yeri ve önemi vardır. Çinliler bu savaşı kazanmış olsalardı Anadolu ve Avrupa'yı işgal edeceklerdi. Talas Savaşları'nın yapıldığı Talas ovası ve ırmağı çevresinde ilk belgesel çeken ekip Devri Alem belgesel programı olarak kültür ve Zaferler tarihimize hizmet etmenin mutluluğu içindeyim. Talas nehri kenarı ve Talas ovalarında şehitlerimiz için Fatiha okuyup dua ettik. Kırgızların Manas destanını yazan Manas Ana’yı da anarak Belgesel çekimlerimizi tamamladık.

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İsmail Kahraman Gezi Yazıları/ Türk Dünyası 1.Belgesel Film Festivali Orta Asya Notlarından

09 Kasım 2016/Gebze Gazetesi