Ahilik Vakfında Öğrencilerle İftar

Fatih sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettiği Kapının açıldığı adını İstanbul surlarını açan toptan alan İstanbul suriçi Topkapı caddesinde yet alan kara Ahmet paşa külliyesinde iftarı vakıf başkanları ile açıldı.
Türkiye’de ahilik kültürünü tanıtan ahilik haftasını kutlanmasını gerçekleştiren ahilik vakıfı Başkan yardımcısı vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdirtse öncesi duran beyle devr-i alem olarak canlı yayın gerçekleştirerek bilgi alındı. www.devrialem.tv olarak gerçekleştlrdiğimiz canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.
https://fb.watch/cHemrsiyjI/
Ahilik vakfı Başkan yardımcısı Duran Demirbaş vakıf ile ilgili bilgi verdi
Canlı yayını izlemek için tıklayınız...
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2188448471306986/
İftar programına İbn-i Sina araştırmaları enstitüsü genel başkanı ve sıcak yuva vakfı Başkan yardımcısı Dr. Kemal aydın İlim kültür tarih ve teknoloji başkanı olarak benim (ismail kahranan)Türk Dünyası kültür sanat sinema Başkan yardımcısı ve vakıflar konusunda uzman Erdoğan Erdoğdu İngiltere merkezli islam Medeniyeti araştırma vakfı kurucu başkanı Ve dünyaca ünlü sanatçı Yusuf islamın vakıf danışmanı Yasin münisin katılımıyla iftar programı gerçekleşti