banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahilik Vakfında Öğrencilerle İftar

Gazeteci ve belgesel yayıncı İsmail Kahraman, Ahilik Araştırmaları Vakfın'da Tıp Öğrencileri ile birlikte iftar sofrasında vakıflar medeniyeti üzerine söyleşi yaptı.

Ahilik Vakfında Öğrencilerle İftar

29 Nisan 2022 Cuma 09:12

Fatih sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettiği Kapının açıldığı adını İstanbul surlarını açan toptan alan İstanbul suriçi Topkapı caddesinde yet alan kara Ahmet paşa külliyesinde iftarı vakıf başkanları ile açıldı.
Türkiye’de ahilik kültürünü tanıtan ahilik haftasını kutlanmasını gerçekleştiren ahilik vakıfı Başkan yardımcısı vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdirtse öncesi duran beyle devr-i alem olarak canlı yayın gerçekleştirerek bilgi alındı. www.devrialem.tv olarak gerçekleştlrdiğimiz canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.
https://fb.watch/cHemrsiyjI/
Ahilik vakfı Başkan yardımcısı Duran Demirbaş vakıf ile ilgili bilgi verdi
Canlı yayını izlemek için tıklayınız...
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2188448471306986/
İftar programına İbn-i Sina araştırmaları enstitüsü genel başkanı ve sıcak yuva vakfı Başkan yardımcısı Dr. Kemal aydın İlim kültür tarih ve teknoloji başkanı olarak benim (ismail kahranan)Türk Dünyası kültür sanat sinema Başkan yardımcısı ve vakıflar konusunda uzman Erdoğan Erdoğdu İngiltere merkezli islam Medeniyeti araştırma vakfı kurucu başkanı Ve dünyaca ünlü sanatçı Yusuf islamın vakıf danışmanı Yasin münisin katılımıyla iftar programı gerçekleşti
Çapa ve Cerrahpaşa tıp Fakültesi öğrencilerin katıldığı iftar Programın da sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda uluslararası eğitim alan Dr Kemal Aydın ın öğrencilere yaptığı konuşma büyük ilgi gördü














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor
Protokol şehitlikleri ziyaret etti Protokol şehitlikleri ziyaret etti
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı
Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a Ziyaret Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
''Vakıf Haftası Etkinlikleri'' 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku