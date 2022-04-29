Ahilik Vakfında Öğrencilerle İftar

İftar programına İbn-i Sina araştırmaları enstitüsü genel başkanı ve sıcak yuva vakfı Başkan yardımcısı Dr. Kemal aydın İlim kültür tarih ve teknoloji başkanı olarak benim (ismail kahranan)Türk Dünyası kültür sanat sinema Başkan yardımcısı ve vakıflar konusunda uzman Erdoğan Erdoğdu İngiltere merkezli islam Medeniyeti araştırma vakfı kurucu başkanı Ve dünyaca ünlü sanatçı Yusuf islamın vakıf danışmanı Yasin münisin katılımıyla iftar programı gerçekleşti