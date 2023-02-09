Ahıska Türklerinden Türkiye'ye yardım

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Kahramanmaraş ve diğer illerde yaşayan depremin 100 yılın felaketi olduğunu, depremzedelere yardım maksadıyla Genel Başkan Kassanov'un talimatı ile dünyanın 9 ayrı ülkesinde yaşayan Ahıska Türkleri, DATÜB Türkiye il ve ilçe temsilcilikleri ile yardım seferberliğine anında başladıklarını ve Türkiye’nin yanında olduklarını bildirdi.

Uçar, Ahıska Türkleri olarak dünyanın değişik ülkelerinde yaşasalar da bu acı deprem felaketinden sonra Ahıska Türklerinin canıyla, malıyla, ruhuyla ve dualarıyla Türkiye’nin yanında olduklarını, sadece iyi gününde değil kötü gününde de Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti. Uçar, "DATÜB Kazakistan Temsilciliğimiz kısa süre içerisinde 20 bin dolar bağış topladı ve bugünlerde AFAD ile koordineli bir şeklinde depremzedelere ulaştırılacaktır. Bu dayanışma bizim Ahıska Türkleri olarak Türkiye sevgimizin göstergesidir. Bizim insanımız bu vatandan yıllardır uzakta yaşasa da kalbi her zaman Türkiye ile atmaktadır. Allah milletimizden razı olsun. Biz ufak da olsa bu yardımlarda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bu süreçte biz de dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Ahıskalı kardeşimiz Türkiye devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kanıtladık. Gün birlik olma günüdür. Gün yüreklerin, dertlerin bir olduğu gündür. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenerek, toplanan bağışları ve ihtiyaç listesine göre alınan yardımları koordineli bir şekilde çalışarak AFAD’a teslim edeceğiz. DATÜB ülke temsilciliklerimiz bu konuda 7/24 açıktır ve yardım yapmak isteyen kardeşlerimiz buraya yardımlarını teslim edebilirler. Türkiye’de ise DATÜB Türkiye Temsilciliğimiz başta olmakla İstanbul, Ankara, İzmir, Akdeniz Bölge Temsilciliğimiz, Bursa, Denizli, Bozüyük, Kocaeli, Erzincan Ahlat temsilciliklerimizin hepsi yoğun bir şekilde bu kampanyaya destek vermektedir" dedi.

Ahıska Türkleri ekmek yaparak yardım edecek

Genel Sekreter Uçar, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında zor durumda kalan ve Türkiye’ye tahliye edilerek Elazığ’ın Aşağıdemirtaş konteyner kent geçici konaklama tesislerinde yaşamlarını sürdüren Ahıska Türklerinin de Malatya’ya ekmek göndermek için fırında çalışarak kampanyaya destek verdiklerini, Ahıskalı kadınların depremzedeler için örgü örerek eldiven ve bere hazırlayarak felaket bölgesine gönderdiklerini aktardı.

DATÜB olarak bütün ülke temsilcilikleri, Türkiye il ve ilçe temsilcilikleri, gençlik kolları, kadın kolları ile birlikte Türkiye’nin yanında olduklarını gösteren bu yardım kampanyalarının başında durduklarını ifade eden Uçar, bu çalışmalarda her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını bildirdi. Uçar, "Bu acı felaket sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Göçük altında kalan ve hala kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın da bir an önce sağ salim çıkarılmalarını bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha bizlere bu gibi acıları yaşatmasın" dedi.

İHA