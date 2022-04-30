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Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikincisi başlıyor

Büyükşehir, Anneler Gününe Özel Söyleşi programında Bekir Develi ve Merve Gülcemal’i misafir edecek

Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikincisi başlıyor

30 Nisan 2022 Cumartesi 15:50

 Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikicisi ‘’Anneler Günü’’ teması ile gerçekleştiriliyor. Programda Merve Gülcemal ve Bekir Develi’nin katılımı ile “En Kıymetli Vazife Annelik” konusu işlenecek. Ailem Kocaeli Buluşmalarının ilkinde ise ‘’Bağırmayan Anneler ve Babalar’’ konusu ile Bekir Develi ve Hatice Kübra Tongar konuk edilmişti.

EN KIYMETLİ VAZİFE ANNELİK 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği programda çocuklara özel eğlence alanları, şişme balon, geleneksel çocuk oyunları, eğlenceli atletizm parkuru vb oyun alanları oluşturulacak. 

PROGRAM AKIŞI

Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek program saat 18.00’de başlayacak. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ailem Kocaeli Eğitim Merkezi Bağlama Atölyesi Öğrencileri konser verecek. Ardından ise saat 19.00 ile 20.30 arasında Bekir Develi ve Merve Gülcemal, Anneler Günü Özel Söyleşisini gerçekleştirecek. 

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