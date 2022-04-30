Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikincisi başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği programda çocuklara özel eğlence alanları, şişme balon, geleneksel çocuk oyunları, eğlenceli atletizm parkuru vb oyun alanları oluşturulacak.
Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek program saat 18.00’de başlayacak. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ailem Kocaeli Eğitim Merkezi Bağlama Atölyesi Öğrencileri konser verecek. Ardından ise saat 19.00 ile 20.30 arasında Bekir Develi ve Merve Gülcemal, Anneler Günü Özel Söyleşisini gerçekleştirecek.