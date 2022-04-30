Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikincisi başlıyor

Büyükşehir, Anneler Gününe Özel Söyleşi programında Bekir Develi ve Merve Gülcemal’i misafir edecek

Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikicisi ‘’Anneler Günü’’ teması ile gerçekleştiriliyor. Programda Merve Gülcemal ve Bekir Develi’nin katılımı ile “En Kıymetli Vazife Annelik” konusu işlenecek. Ailem Kocaeli Buluşmalarının ilkinde ise ‘’Bağırmayan Anneler ve Babalar’’ konusu ile Bekir Develi ve Hatice Kübra Tongar konuk edilmişti.





EN KIYMETLİ VAZİFE ANNELİK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği programda çocuklara özel eğlence alanları, şişme balon, geleneksel çocuk oyunları, eğlenceli atletizm parkuru vb oyun alanları oluşturulacak.





PROGRAM AKIŞI