Ak Parti Teşkilatı İle Buluşan Başkan Şayir: Hız Kesmeden Çalışmalara Devam Ediyoruz!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı’nın haftalık olağan toplantısına katıldı. İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, ilçe yönetimi, İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Fatih İşlek ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, görev yaptığı sürede yapılan ve yapımı devam eden hizmetler hakkında bilgiler verdi.

PROJELER MASAYA YATIRILDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, "AK Parti olarak 2019 yılında yola çıkarken, halkımıza seçim beyannamemizde yapacağımız hizmetleri taahhüt etmiştik. Bu taahhütler teşkilat olarak bizlerin, belediye başkanımızın ve büyükşehir belediye başkanımızın ortak çalışması sonucu halkımıza verdiğimiz sözlerdi. Geçen yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde sözlerimizi yerine getirmek için çalıştık. Halkımıza verdiğimiz taahhütlerin ne aşamada olduğunu Başkanımız Hamza Şayir ile birlikte masaya yatırmak üzere toplandık. Yaptıklarımız, yapacaklarımız ve eksik olan projeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Başkanımız Hamza Şayir, yaklaşık 2 yılda yaptığı çalışmaları bize aktaracak. Bizde belediyemizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile birlikte Büyükşehir ve Hükümetimizin yaptığı çalışmaları vatandaşa aktaracağız” dedi.

TEŞKİLATA SUNUM YAPTI

Yıldırım’ın ardından teşkilat üyelerine sunum yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bende teşkilatın birçok alanında görev yapmış bir kardeşiniz olarak partimizin verdiği karar ve halkımızın desteği ile yaklaşık 2 yıldır belediye başkanlığı görevini icra ediyorum. Bugüne kadar eksiklerimiz olabilir. Ancak tek gayemiz halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek ve daha güzel bir Dilovası’nı inşa etmektir. Şükür, ekibimizle birlikte çok güzel hizmetler yapmaya çalıştık” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN ŞAYİR’İN SUNUMUNDAN BAZI PROJELER

Değerlendirme konuşmasına devam ederek projeler hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, "Göreve geldiğimizden bu yana alt yapı ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğalgaz çalışmalarımız %98 seviyelerine ulaştı. İlçemizin ilk olimpik yüzme havuzunun açılışını hep birlikte yaptık. Eynerce Kavşağımız tamamlandıktan sonra Yavuz Sultan Selim Caddemiz’e giriş verilmesinin ardından caddemizi canlandırdık. İlçemizi cazibe merkezi yapabilmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda, ana caddelerimizde başlattığımız ışıklandırma çalışmaları ile ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuştu. Diliskelesi sahilinde yeni düzenleme yaparak halkımızın hizmetine açtık. Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleştirilecek olan Hastane Bağlantı Yolu için Büyükşehir tarafından sondaj çalışmaları tamamlandı. Proje çalışmaları devam ediyor. Kapalı Semt Pazarımızla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygulama projeleri hazırlanmış olup, yakın bir zamanda ihaleye çıkacak.

TAVŞANCIL EVLERİNİ YENİDEN HAYATA GEÇİRİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak Tavşancıl'daki tarihi evlerin restorasyonu için çalışmalara başlatıldı. Bina sahiplerinden muvafakatnameler alınıyor, hepsi tamamlandığında 2021 yılı Mart ayında Bakanlık Kurulu proje onayını vererek restorasyon çalışmaları fiilen başlayacaktır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da güzergâhtaki diğer bina ve sokak güzelleştirme çalışmaları tamamlanacak.

MİLLET BAHÇEMİZ İHALEYE ÇIKIYOR

Millet Bahçesi projemiz TOKİ tarafından hazırlandı. TOKİ tarafından İhaleye çıkma aşamasında. Tamamlandığında içerisinde mesire alanları, engelsiz park alanı, trafik park alanı, yürüyüş yolları, koşu parkurları, bisiklet yolları, çocuk köy projesi, hobi bahçesi, ekolojik tarım alanları, yöresel pazar yerleri, seyir terasları, tema bahçeleri, üretim bahçeleri (öğrenciler için), etkinlik alanı ve sahne (100 m2), kütüphane, voleybol sahası, kafeterya, futbol sahası, basketbol sahası, mescit, WC, büfe, kır lokantası gibi sosyal donatılar olacak.

TOKİ KONUTLARI İLE İLÇEMİZ CANLANACAK

Köseler Mahallemiz’de TOKİ tarafından 915 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İkinci etap olan 500 konutun da kaba inşaatı bitti, ince işleri devam etmekte. Bununla birlikte TOKİ tarafından Tavşancıl sınırları dahilinde ilk etapta 1.200 konutun yapılması için yakın bir tarihte ihaleye çıkacaktır. 1200 konutluk ilk etabın ardından Kömürcüler OSB’nin kalkması sonrası burada etap etap şeklinde toplamda 15 bin yeni konut inşa edilecek ve bu bölgemiz ciddi anlamda gelişecektir.

Tepecik Mesire Alanı projemize başlandı. Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunulacak.

13 Ocak’ta ihaleye çıkacak olan Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzumuzu yıl sonunda hizmete açacağız. Diliskelesi Spor Tesisimizin yapımına başladık. İnşallah yıl sonuna kadar burası da bitmiş olacak.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde Köseler Mahallemizde Hazineye ait arazide TOKİ tarafından yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesinin yarısı Belediyemize devredilecek. Mahalleler içerisinde bulunan sanayi esnafımızın yeni yapılacak sanayi sitesine taşınmasına öncülük edeceğiz.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 100 dönümlük alan tır parkına kazandırmak için çalışmalar devam ediyor, en kısa zamanda bitirilerek hizmete sunulacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Belediye olarak sosyal belediyeciliğe çok önem veriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde, zor günler geçirdiğimiz bu dönemde halkımızın yanında olabilmek için ilçemizde ki tüm hanelere ayrım yapmaksızın kumanya ve benzeri ihtiyaç gıdaları desteği sunarak yanlarında olmaya devam gayret ettik. Rahatsızlanan hemşerilerimizin Vefa Destek Grubumuzla her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günlerde startını verip kurduğumuz Kariyer ve İstihdam Merkezi ile birçok vatandaşımız belgelendirerek, özel sektörde işbaşı yapmalarını sağladık.

SİT ALANLARI KALDIRILIYOR

Tavşancıl Mahallemiz’deki 1100 dönüm SİT alanından çıkarılarak 1600 bağımsız parselin yer aldığı bu alanda vatandaşların mağduriyeti gideriliyor. Bölge ile ilgili yeni planlama çalışmaları başlatıldı” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ

Eğitim önceliğimiz diyen Başkan Şayir, “Projelerimiz ve çalışmalarımız içerisinde en büyük önemi eğitime veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin eğitim düzeyinin yükseltilmesi çocuklarımızın daha iyi koşullar eğitim alması ve daha iyi bir yerlere gelebilmeleri için her türlü desteği hem okullarımıza hemde öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız Dilovası’nın ve ülkemizin geleceğidir. Eğitimli ve başarılı çocuklarımız sayesinde yarınlarımız daha aydınlık olacaktır. Bu inançla bizim için her şeyden önce eğitim geliyor. Pandemi süreci dışında öğrencilerimize her türlü kırtasiye yardımında bulunurken şimdide uzaktan eğitim döneminde mağdur olmaları için ilçemizde ki tüm öğrencilerimize tablet dağıtmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah yeni eğitim dönemi öncesi tüm çocuklarımız tabletleri ile yeni eğitim döneminde eğitimlerine devam edecekler” dedi.

YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI

Başkan Şayir, teşkilata yaptığı hizmet sunumunun ardından yaptığı açıklama da ise “Dilovası’nın AK kadrolarla yoluna devam etmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Dilovası’nın daha büyük hizmetler alabilmesi için Ankara dahil birçok kapıları aşındırıyoruz. Yola çıkarken “Yükselen Şehir Dilovası” dedik. Görev süremizin sonunda inşallah hedeflediğimiz projelerimizi hayata geçirmiş olacağız ve yeni Dilovası’nı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Başkan Şayir sunumunun ardından teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladı.