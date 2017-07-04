Akademi Lise Yaz Okulu başlıyor

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN
Akademi Lise Yaz Okulu’ndan, 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencileri yararlanacak. Yaz dönemi kayıtları ise başladı. Kayıtlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.
HERŞEY GENÇLER İÇİN DÜŞÜNÜLDÜ
Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak.Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fintness ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak. Yine bu dönemde üniversite kapısına gelen gençler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenecek. Ayrıca şehir içi ve dışına çeşitli kültür gezileri gerçekleştirilecek. Ney ve gitar ise müzik eğitimlerinin içinde yer alacak.
KİTAP OKUMALARI YAPILACAK
Birbirinden renkli faaliyetlerin yanı sıra kitap okumaları da Yaz Okulları’nın ağırlıklı faaliyetleri arasında yer alacak. Bu kapsamda gençlere siyer, tarih, edebiyat ve medeniyet okumaları yaptırılacak.
AKADEMİ LİSE ŞUBELERİ
Akademi Lise’nin Yaz Okulu ile ilgilenen öğrencileri Gebze, Karamürsel ve İzmit’teki şubelerinden bilgi alabilecek. Akademi Lise’nin şube adresleri ve iletişim bilgileri ise şöyle:
İZMİT AKADEMİ LİSE :
ÖMERAĞA MAH. LATİF BEY SOK.ESKİ MİGROS /KATLI OTOPARK ALTI .NO: 24 İZMİT
İrtibat Tel: 02623254142 -2623218739
KARAMÜRSEL AKADEMİ LİSE
KAYACIK MAH. ALİ RIZA ALPARSLAN CAD. NO: 6
İrtibat Tel: 02623254142 - 02623218739
GEBZE AKADEMİ LİSE
ULUS MAH.ANKARA CAD. 2154 .SOK NO:2 GEBZE
İrtibat Tel: 05334849033 - 02626431643