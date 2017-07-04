Akademi Lise Yaz Okulu başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de Yaz Okulu dönemi başlıyor. Gençler, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise Yaz Okulu’nda birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Yaz Okulu; İzmit, Karamürsel ve Gebze Akademi Liselerinde gerçekleştirilecek. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Akademi Lise Yaz Okulu’ndan, 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencileri yararlanacak. Yaz dönemi kayıtları ise başladı. Kayıtlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

HERŞEY GENÇLER İÇİN DÜŞÜNÜLDÜ

Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak.Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fintness ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak. Yine bu dönemde üniversite kapısına gelen gençler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenecek. Ayrıca şehir içi ve dışına çeşitli kültür gezileri gerçekleştirilecek. Ney ve gitar ise müzik eğitimlerinin içinde yer alacak.

KİTAP OKUMALARI YAPILACAK

Birbirinden renkli faaliyetlerin yanı sıra kitap okumaları da Yaz Okulları’nın ağırlıklı faaliyetleri arasında yer alacak. Bu kapsamda gençlere siyer, tarih, edebiyat ve medeniyet okumaları yaptırılacak.

AKADEMİ LİSE ŞUBELERİ

Akademi Lise’nin Yaz Okulu ile ilgilenen öğrencileri Gebze, Karamürsel ve İzmit’teki şubelerinden bilgi alabilecek. Akademi Lise’nin şube adresleri ve iletişim bilgileri ise şöyle:

İLETİŞİM :

İZMİT AKADEMİ LİSE :

ÖMERAĞA MAH. LATİF BEY SOK.ESKİ MİGROS /KATLI OTOPARK ALTI .NO: 24 İZMİT

İrtibat Tel: 02623254142 -2623218739

KARAMÜRSEL AKADEMİ LİSE

KAYACIK MAH. ALİ RIZA ALPARSLAN CAD. NO: 6

İrtibat Tel: 02623254142 - 02623218739

GEBZE AKADEMİ LİSE

ULUS MAH.ANKARA CAD. 2154 .SOK NO:2 GEBZE

İrtibat Tel: 05334849033 - 02626431643