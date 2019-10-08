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Akar, ‘’ Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor’’ dedi

CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ülkemizde yaşanan iş kazalarının her yıl katlanarak arttığını belirterek 2009 yılında 69 bin olan İş kazasının 2018 yılında 429 bine ulaştığını söyledi.

Akar, ‘' Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor'' dedi

08 Ekim 2019 Salı 10:09

 10 YILDA 6 KAT ARTTI

Dünyada her yıl 2 milyon işçinin iş kazası nedeni ile hayatını kaybettiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ‘’Ancak bakıyoruz dünyada ve Avrupa’da iş kazaları her yıl azalırken Türkiye’de her yıl sayılar ve kaybedilen hayatlar artış gösteriyor. 2009 yılında ülkemizde 64 bin iş kazası meydana geldi, bu sayı 2018 yılında 429 bindi’’ ifadelerini kullandı.

MECLİS DERHAL İNSİYATİF ALMALI

İş kazalarının sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/ güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam gibi nedenlerden kaynaklandığının altını çizen Akar, bu konuda Meclise büyük sorumluluk düştüğünü ve derhal bu konuyu derinlemesine araştırması gerektiğini söyledi.

İŞ KAZASINDA AVRUPAYI 5’E KATLIYORUZ

Akar, AK Parti iktidarının her yıl artan iş kazalarını görmezden geldiğini belirterek ‘'bakıyoruz Mecliste verilen soru önergelerinde yönetmeliklerden bahsedilip sanki bunlarla iş kazalarının önüne geçilmiş, başarı sağlanmış gibi lanse ediliyor. Ancak ülkemizde sigortalı her bir işçinin iş kazası sebebiyle ölüm riski ortalama 0.5. Avrupa’da bu oran 0.1. Yani Türkiye’de iş kazası nedeniyle ölüm oranı Avrupa’nın tam 5 katı’’ dedi.

HER YIL KATLANIYOR

Ülkemizde her yıl iş kazalarında büyük artışın gerçekleştiğini belirten Akar, 2009 yılında 64 bin, 2013 yılında 193 bin, 2015 yılında 241 bin ve 2018 yılında 429 bin iş kazasının meydana geldiğini bu rakamların dikkate alınması gerektiğini söyledi. 2019 yılında da iş kazalarında değişen bir şey olmadığının altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar sadece Eylül ayında ülkemiz genelinde 45 emekçinin iş kazası nedeni ile hayatını kaybettiğini söyledi. Akar, sanayi kenti olan Kocaeli’de Eylül ayında 6 işçinin iş kazası nedeni ile hayatını kaybetmesinin hem vicdanlarını sızlattığını hem de bu konuda hala gerekli önlemlerin alınmadığının göstergesi olduğunu söyledi.




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