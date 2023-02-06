Ali Şahin Depremde Oğlunu, Gelinini Ve Torununu Kaybetti!

06 Şubat 2023 Pazartesi 17:44
Alınan bilgiye göre gazeteci Ali Şahin’in bir süredir Maraş’ta yaşayan oğlu, gelini ve bir torunu da depremde yıkılan binada can verdi. Olayı duyar duymaz ailesi ile birlikte deprem bölgesine giden Ali Şahin ve ailesine çok sayıda seveni de taziye ve destek mesajı iletti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde çalışan İrfan Şahin’in okulu da bu üniversitede okuduğu, okulu bitirdikten sonra da burada yaşadığı öğrenildi. Gebze gazetesi olarak Şahin ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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