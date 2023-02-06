Ali Şahin Depremde Oğlunu, Gelinini Ve Torununu Kaybetti!

Gebze’nin en eski gazetecilerinden Dünya Gazetesi eski bölge Müdürü ve eski çalışma arkadaşımız Ali Şahin’in Kahramanmaraş’ta yaşayan oğlu İrfan ile gelini ve torununun da depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.