Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor

01 Mayıs 2022 Pazar 14:27
Gebze’de de çalışanlar 1 Mayısı coşkuyla meydanlarda kutlayacaklar. Dana önce Kaymakamlık tarafından Gebze Kent Meydanı’na izin verilmeyen kutlama alanı yeri için Gebze Sendikalar Birliği ve tertip komitesi Kaymakam Mustafa Güler ve Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ile görüşerek 1 Mayıs için izin aldı. Yapılan programa göre, 1 Mayıs Pazar günü Saat 15:00’de Gebze Numan Dede caddesi Trafo meydanı tarafında toplanacak kortej Gebze Kent meydanına yürüyecek ve Gölcüönü meydanında miting yapılacak.
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