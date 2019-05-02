Alışveriş Senden Kitabın KOTO’dan

Kocaeli Ticaret Odası’nın organizasyonunda yer aldığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap Fuarı, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü kapılarını açtı. Her yıl Kocaeli Kitap Fuarı’na özel kampanyalar düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası, bu yıl da ‘Alışveriş Senden, Kitabın Benden Kampanyası’nı geniş kesimlere yayarak yeniden başlattı. Kampanyanın ilk yılında binlerce kitabı, kitapseverle buluşturan, geçtiğimiz yıl da kitaba erişmekte güçlük çeken öğrencileri indirimli kuponlarla mutlu eden KOTO, bu yıl 10 TL indirim sağlayan 10 bin adet kupon bastırdı. Kampanyaya dahil olan işyerlerinden 75 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşların sahip olduğu ve dar gelirli öğrencilere de hediye edilen indirimli kitap kuponları, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kullanılmaya başlandı.

BAŞKAN BULUT’TAN DAVET

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ‘Alışveriş Senden, Kitabın Benden Kampanyası’nın hem ticarete hem de vatandaşlara değer kattığını belirterek, kitapseverleri indirimli kitap kazanmaya davet etti. “Kocaeli Ticaret Odası olarak, üyelerimizi fayda üretebilecekleri ve sadece ekonomik değil sosyo-kültürel anlamda da kente daha fazla katkı sunabilecekleri organizasyonlara dahil etmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Bulut, ilginin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yerel esnafın korunması ve desteklenmesi adına, şubeleşme ile faaliyet yürüten zincir mağazaların kapsam dışı bırakıldığı kampanyada; Kocaeli Vergi Dairelerine vergi ödeyen, KOTO’nun faaliyet bölgesinde ticaret yapan firmalar yer aldı. Kupon vermeye yetkili firmaları vitrinlerinin görünür yerlerine yapıştıracakları görsellerden ve http://koto.org.tr/alisveris-senden-kitabin-yine-koto-dan-hd-5ccaaf8ca255e bağlantısını tıklayarak takip edebilirsiniz.

ANLAŞMALI FİRMALAR:



*Mehmet Yavuz,

*Gayret Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Nil Beyaz Eşya Mobilya Turizm Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Mehmet Tabak Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama İthalat İhracat İnşaat Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi,

*Korap Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Özden Kılcan / İletkom Ticaret ve Pazarlama Soydan Şubesi,

*Özden Kılcan/İletkom Ticaret ve Pazarlama,

*Pazar Toptan ve Perakende Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Dağıtım Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,

*Pazar Toptan ve Perakende Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Dağıtım Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi *Kartepe AVM Şubesi, Pazar Toptan ve Perakende Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Dağıtım Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret ve *Sanayi Limited Şirketi Köseköy Şubesi,

*Rem Çevre ve İş Güvenliği Tasarruf Cihazları Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Sarmaşık Giyim İnşaat Gıda Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi 41 Burda İzmit Şubesi,

*Sebahattin Akpolat / Buket Mobilya,

*Ögeler Konfeksiyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,

*Sedef Özkan/Ekrem Giyim,

*Sema Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi,

*Sümerler Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Şafak Giyim ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi,

*Uzuner Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Ünsallar Kuruyemiş Bakliyat Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Ünsallar Kuruyemiş Bakliyat Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İzmit Şubesi,

*Yeni Hisar Mağazaları Tekstil Hediyelik Eşya Gıda Kırtasiye İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

*Yılko Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

*Er Ha Kuyumculuk İnşaat Gıda Emlak Nakliye Ticaret Limited Şirketi,

*Boğaziçi Pişmaniye, Kulzade Gıda, Alkan Gıda Unlu Mamüller

ANLAŞMALI YAYIN EVLERİ;



*TİMAŞ Yayınları (Carpe Diem, Timaş Çocuk, Timaş Genç),

*Nesil Yayınları (Nesil Çocuk, Nesil Genç),

*Hayat Yayınları,

*TUDEM Yayın Grubu,

*Ötüken Neşriyat,

*Profil Kitap,

*İz Yayıncılık,

*Dergah Yayınları,

*Yeditepe Yayınları,

*Şule Yayınları,

*Mavi Ağaç Yayınları,

*Beyaz Balina Yayınları,

*Umuttepe Yayınevi (Alfa Yayınları),

*Elma Yayınları-İzgören Yayınları