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Alo Moloz Hattı: 642 10 10

Gebze Belediyesi’nin özel çevre ödüllü hizmeti Alo Moloz Hattı ile, ilçe genelinde ev ve işyerleri tadilatları sonrası oluşan moloz atıkları adreslerden teslim alınıyor.

Alo Moloz Hattı: 642 10 10

16 Ekim 2020 Cuma 11:44

 Sağlıklı Kentler Birliği’nin özel çevre ödülüne sahip Alo Moloz Hattı 642 10 10 numaralı telefondan Gebzelilere hizmet veriyor. 642 10 10 numaralı telefonu arayan Gebzeliler, tadilat sonrası çıkan hafriyatlardan belediye  yardımıyla zahmetsizce kurtuluyor. Hizmet kapsamında Gebze Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat çalışmaları sonrasında oluşan moloz atıkları, temizlik işleri tarafından toplanıyor. İnşaat atığı ve molozların evsel atıklarla karıştırılmasının önüne geçilmesi ve çevresel sorunlara yol açmaması için faaliyete geçen Alo Moloz hattını arayan vatandaşların atıkları, ekipler tarafından adreslerinden teslim alınıyor.


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