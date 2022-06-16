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ANADOLU BASINI DÜZCE’DE BULUŞUYOR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 66. Başkanlar Konseyi toplantısını 81. İl Düzce’de yapacak.

ANADOLU BASINI DÜZCE'DE BULUŞUYOR

16 Haziran 2022 Perşembe 15:24

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU DÜZCE’DE TOPLANIYOR

Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Düzce’ye gelecek Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları, Düzce ilinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek Düzce’yi daha iyi tanıma ve tanıtma fırsatı bulacaklar. 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Başkanlar Konseyi üyesi Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda Anadolu medyasının içinde bulunduğu sıkıntılar ve çözüm önerileri ve internet medyası yasa tasarısı da tartışılacak, toplantı ortak basın açıklaması ile tamamlanacak.

DÜZCE TANITILACAK

TGF Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından Düzce’nin tarihi ve turistik yerleri gezilerek,  medyada şehrin daha iyi tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.

Sponsorluğunu Düzce Belediyesinin yaptığı, organizasyon ve ev sahipliğini Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı program 17. Haziran 2022 Cuma günü başlayıp 19. Haziran 2022 Pazar sabahı kahvaltı programıyla tamamlanacak.

ÖNEMLİ ZİYARET VE GEZİLER DE YAPILACAK

17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında her ilden bir Gazeteciler Cemiyeti’nin temsil edildiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Başkanlar Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi veren Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan,  program hakkında şöyle konuştu:
 “Türkiye Gazeteciler Federasyonuna Bağlı Cemiyet Başkanlarımızı ve üyelerini şehrimizde ağırlayacak olmaktan  büyük onur duyuyoruz. Toplantımız kapsamında birtakım ziyaretler yaparak federasyon çalışmalarımız hakkında bilgiler aktaracağız. Ayrıca yaylaları, şelaleleri , denizi,  Konuralp Antik kentiyle tarih ve turizm şehri olan Düzce’mizin  bazı turistik yerlerini de gezme ve tanıtma olanağımız olacak. Toplantılarımızla birlikte bize bu imkanı sağlayan tüm paydaşlara ve ayrıca TGF yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum”
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