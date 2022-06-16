ANADOLU BASINI DÜZCE’DE BULUŞUYOR

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU DÜZCE’DE TOPLANIYOR





Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Düzce’ye gelecek Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları, Düzce ilinin tarihi ve turistik yerlerini gezerek Düzce’yi daha iyi tanıma ve tanıtma fırsatı bulacaklar.





Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Başkanlar Konseyi üyesi Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda Anadolu medyasının içinde bulunduğu sıkıntılar ve çözüm önerileri ve internet medyası yasa tasarısı da tartışılacak, toplantı ortak basın açıklaması ile tamamlanacak.





DÜZCE TANITILACAK





TGF Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından Düzce’nin tarihi ve turistik yerleri gezilerek, medyada şehrin daha iyi tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.





Sponsorluğunu Düzce Belediyesinin yaptığı, organizasyon ve ev sahipliğini Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı program 17. Haziran 2022 Cuma günü başlayıp 19. Haziran 2022 Pazar sabahı kahvaltı programıyla tamamlanacak.





ÖNEMLİ ZİYARET VE GEZİLER DE YAPILACAK





17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında her ilden bir Gazeteciler Cemiyeti’nin temsil edildiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Başkanlar Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi veren Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan, program hakkında şöyle konuştu: