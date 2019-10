Anadolu erenleri aynı zamanda alperendir

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, TÜMSİAD, Semerkant ve Beşir Vakfı tarafından 23 Ekim’e kadar sürecek Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Erenler Buluşması’nın açılışına katıldı. Osmanlı Devleti’nin manevî mimarlarının yeni nesle tanıtılmasını amaçlayan program çerçevesinde 1071 Malazgirt Zaferi öncesinde ve sonrasında, Anadolu’nun bir Türk–İslâm beldesi olması için mücadele etmiş örnek şahsiyet sahibi kişiler tanıtılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “Anadolu erenleri, Anadolu’yu gerçekten var eden manevi mimarlardır” şeklinde konuştu.

“GÖNÜL ERENLERİNİN KATKILARIYLA AYAKTA DURUYORUZ”

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve bir hafta sürecek etkinliklerde Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Şeyh Edebâli-Osman Gazi, Ebu’l Vefa-Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bayram Veli-2. Murat, Emir Sultan-Yıldırım Bayezid ve Sümbül Efendi-Yavuz Sultan Selim arasındaki ilişkiler, söyleşiler ile ele alınacak. Osmanlı’nın manevi mimarlarından Şeyh Edabali’nin Osman Gazi’ye olan nasihatinin her cümlesi ve her kelimesi üzerinde uzun uzun konuşulacak, kitaplar ve makaleler yazılacak bir metin olduğunu konuşmasında ifade eden Başkan Büyükakın, “O nasihati her okuduğumda yeniden beğeniyorum, yeniden feyz alıyorum. Gerek Osmanlı gerek ondan önce kurduğumuz medeniyetler gerekse şimdiki devletimizin arkasında bizim ruhumuzu besleyen ve hamurumuzu yoğuran gönül erenlerinin katkıları vardır. Biz onlarla ayakta duruyoruz” diye konuştu.

“HAKLI OLDUĞU DAVADAN KORKMAMAK”

“Anadolu erenleri özellikle 1071’de Anadolu’nun fethiyle bir mayalanma süreci başlattılar” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın şunları kaydetti: “O erenler aslında Horasan erenleridir. Hoca Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaşi Veli gibi bu büyük insanlar, dinimizin ve kültürümüzün mirasını ham haline getirerek bize sunmuşlardır. Aslında onların bizlere öğrettiği, bizim bütün mirasımızın da ete kemiğe bürünmüş halidir. Anadolu erenleri aynı zamanda alperendir. Haklı olduğu davadan korkmayanlardır. O söz bizim medeniyetimizle hep devam etmiştir. Şeyh Edebali haklı olduğu zaman “Korkma” der, İstiklal Şairimizin yazarı Mehmet Akif “Korkma” diye başlar. Bunlar hep aynı sözlerin devamıdır. Bizi biz yapan değerleri hatırlamak lazım. Onlar kim, erenlerdir. Alperenleri Alperen eden erenlerdir.”

“BAKIN BİZ AYAĞA KALKTIĞIMIZDA BİR OLMAYI NASIL BİLİYORLAR”

“Balkanları Balkan yapan, Balkanları İslam toprağı yapan oradaki mayalanmayı sağlayan aslında o alperenlerdir” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Erenler kol kola girmişler bizim medeniyetimizin güzelliklerini onlara göstermişler. Balkanlarda bir güzel söz vardır. “Türk hasretlerle beklenendir” diye. Türk oraya ne yapmaya gider adalet götürmeye gider. Türk dedikleri aslında tek pare İslam’dır aslında. Papa’nın Fatih Sultan Mehmet Han’a gönderdiği mektupta “Türklükten çık, Hristiyanlığa gir, sizi bütün topraklarımızın ve kutsal Roma İmparatorluğu’nun başına getirelim” diyor. Onlar bizi çok iyi anlıyorlar. Bakın biz ayağa kalktığımızda bir olmayı nasıl biliyorlar. Şimdi burnumuzun dibinde terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Irak’ta başka başka yerlerde yaptıklarını yine yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“ANADOLU ERENLERİNİN YOLUNDAN GİDECEĞİZ”

Bizlerin bir yere barış, huzur, kardeşlik ve adalet götürdüğümüzde bize dur diyorlar dediğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Ama biz korkmayız. Çünkü bize korkma diyen bir medeniyetimiz var. Bu gibi programlarla yeni nesillere bizi biz yapan değerlerimizi anlatacağız. Bizi biz yapan bu ruhtan kopmadık, kopmayacağız. Çünkü bizi biz yapan değerlerden uzaklaştıkça o zaman kendimizi kaybediyoruz. Anadolu erenlerinin yolundan gideceğiz. Onlar ışığını Peygamberimizden almışlardır. Peygamberimizden beslenmişlerdir. Bu toprağın mayası güçlüdür. Şunu da ifade etmek isterim ki biz hiçbir yere işgal için gitmedik. Osmanlı, hüküm sürdüğü hiçbir toprakta oranın değerlerini, dilini ve dinini değiştirmedi. Bu amaçla da oralara gitmedi. Bu ruh Anadolu’nun erenlerden geldi.” Başkan Büyükakın ayrıca, bu programın düzenlenmesinde emeği olan başta Semerkand Vakfı Kocaeli İl Başkanı Abdullah Erol olmak üzere ve tüm paydaşlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.