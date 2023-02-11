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Ani fren kazaya sebep oldu: 2 yaralı

İzmit ilçesinde ani fren yapan araç sebebiyle 2 otomobil kazaya karıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki yolcu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Ani fren kazaya sebep oldu: 2 yaralı

11 Şubat 2023 Cumartesi 15:04

 Olay, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın ani fren yapmasıyla, A.K. yönetimindeki 41 ADR 446 plakalı Tofaş marka otomobil yavaşladı. Bu sırada R.Ö. yönetimindeki 41 RN 561 plakalı otomobil, duramayarak Tofaş'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tofaş marka otomobil savrularak, beton bariyerlere çarptı. Kazada Tofaş'ta bulunan yolcu A.C. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcu, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan yolcu A.C. ve 41 RN 561 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle iki otomobilde de maddi hasar oluştu.  
 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  




İHA
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