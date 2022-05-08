Anneler Günü'ne özel otobüs: Otobüsler halı ve dantellerle süslendi

Özel günlerini kutlayan anneler için en güzel sürprizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı. Kentte bazı belediye otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süslendi.