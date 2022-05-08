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Anneler Günü'ne özel otobüs: Otobüsler halı ve dantellerle süslendi

Özel günlerini kutlayan anneler için en güzel sürprizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı. Kentte bazı belediye otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süslendi.

Anneler Günü'ne özel otobüs: Otobüsler halı ve dantellerle süslendi

08 Mayıs 2022 Pazar 13:59

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdi. Otobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak; çok da güzel" dedi.
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