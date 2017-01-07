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Arsasını Cami için bağışladı!

Çayırovalı hayırsever merhum Mehmet Özgümüş, Çayırova Özgürlük Mahallesi’nde bulunan arsasını camii yapılmak üzere müftülüğü bağışladı.

Arsasını Cami için bağışladı!

07 Ocak 2017 Cumartesi 12:03

 Çayırova İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklama da, “Çayırovalı hayırsever merhum Mehmet Özgümüş, Çayırova Özgürlük Mahallesi’nde bulunan 1200m² arsasını camii yapılmak üzere müftülüğü bağışladı. Vefat etmeden önce arsasını cami yapılmak üzere Çayırova Müftülüğüne bağışlayan merhum Mehmet Özgümüş’e rahmetle yad ediyoruz bunun yanı sıra merhum’un oğlu Murat Özgümüş ve Cami’yi yapacak olan Gümüş Cami Dernek Başkanı Hacı Fahri Demirkıran’a yoğun çalışmalarından ötürü Çayırova Müftülüğü olarak teşekkür ederiz” dedi.

HAYIR YAPMAK İSTEYENLER MÜFTÜLÜĞÜMÜZE BAŞVURSUN

Kadıoğlu, “Ayrıca Çayırovalı hemşerilerimize Cami, Kur’an Kursu vb. hayrı yapmak isteyenlerin Müftülüğümüze müracaat etmeleri önemle rica ederiz. Çünkü bazı insanlar Müftülüğün adını kullanmak suretiyle ve Halkımızın dini hassasiyetleri ile oynayarak Cami ve Kur’an Kursu yerlerini kendilerinin özel kurmuş oldukları derneklerine, vakıflarına veya kendi üzerlerine almaktadırlar. Bunlara karşı Halkımızın dikkatli olmasını rica ederiz.” Dedi.

Ömür KAVRAN

 

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