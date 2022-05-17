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Aşıklar Çayırova’da atıştı

Çayırova Belediyesi Aşıklar Şöleni düzenledi. NEKM’de gerçekleşen programda 14 aşık yer aldı. Mani ve türkülerle kulakların pasının silindiği gecede aşıkların sazlı sözlü atışması renkli anlara sahne oldu.

Aşıklar Çayırova'da atıştı

17 Mayıs 2022 Salı 15:49

 Çayırova Belediyesi’nin Kültür ve Sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan Aşıklar Şöleni programında aşık kültürü yaşatıldı. Sanatsal geleneklerimizin hatırlatıldığı ve yeni nesillere aktarıldığı program ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.

ÖZÜMÜZ AŞIKLAR
Programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Aşıklar Şöleninin 2.sini gerçekleştiriyoruz. İlkini salgın sürecinin hemen öncesinde sizlerle buluşturmuştuk. Kültürel etkinliklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Bizim özümüz burada, âşıklarımızda. Biz örflerimizle, adetlerimizle ve geleneklerimizle bütün bir milletiz’’ dedi.

 

SAZLI SÖZLÜ ATIŞMA
Çiftçi’nin konuşması sonrasında sazı eline alan aşıklar türkü ve atışmalarla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Programda aşık Tacettin Dursun, Yener Yılmazoğlu, Mürsel Sinan, Vahit Köroğlu, Erol Ergani, Dursun Doğan, Mustafa Kurbanoğlu, Mustafa Özdemir, Zikri Topal, Erzada Kapan, Taner Öztürkoğlu, Fevzi Türkel, İsa İstekoğlu, Kemal Ummani yer aldı. Aşıklar sazlarına can vererek izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Alkış tufanı ile geçen programda aşıkların atışması büyük ilgi gördü.
Birbirleriyle nükteli sözler ile atışan aşıklar salonda büyük kahkahalara sebep oldu. Keyifli geçen programda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm aşıklar adına Tacettin Dursun’a çiçek takdim etti. 
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